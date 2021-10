Défense : la fin du Transall se précise

Des missions très spéciales impactées

Comme Air&Cosmos l’avait révélé au printemps, https://air-cosmos.com/article/arme-de-lair-vers-un-retrait-anticip-des-transall-24979, la fin de carrière du Transall C-160 s’est accélérée avec la décision de l’Armée de l’Air et de l'Espace de ne plus réaliser de visites de maintenance à l’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand. L’activité opérationnelle du C-160 devrait cesser au printemps prochain, une fois les butées de potentiel atteintes. Cet arrêt brutal va fortement impacter les trois exploitants et les missions qu’ils remplissent : l’escadron de transport 3/61 Poitou chargé des missions spéciales, le GAM-56 Vaucluse, opérateur aérien de la DGSE, et l’escadron électronique aéroporté 1/54 Dunkerque, qui exploite à la fois des Transall et deux Gabriel, des C-160 modifiés pour le renseignement.

Une dizaine d'appareils en moins d'un coup

L’Armée de l’Air et de l'Espace va perdre un dizaine d’appareils d’un coup, sans avoir la contrepartie en termes de capacités, sur trois missions au coeur de la défense française. Le déficit le plus évident va se situer avec le Gabriel, puisque la relève n’est pas attendue avant 2026 (sous la forme de l’Archange de Dassault Aviation) et elle semble difficile à accélérer. La fin d’exploitation des deux Gabriel n’est pas précisément connue : il y a encore un an, l’Armée de l’Air et de l'Espace pensait même encore au contraire les pousser jusqu’au troisième trimestre 2028 pour le dernier, le premier ayant été retiré au deuxième trimestre 2026. Une opération légère de rétrofit avait même été prévue.

Sigint : quatre années de sous-activité

Le domaine SIGINT de l’Armée de l’Air et de l'Espace, crucial pour la guerre de haute intensité, et qui apporte aux engagements asymétriques actuels, pourrait donc connaître au moins quatre ans de sous-activité. Il n’y a pas de précédents d’une telle situation depuis… la Seconde Guerre mondiale. Le Poitou et le Vaucluse ne sont pas épargnés. La relève devait arriver (… depuis des années) sous la forme de huit C-130H modernisés, mais le programme a pris un retard considérable, et la disponibilité du parc (qui compte 14 avions) reste par ailleurs pour l’instant famélique. L’Atlas a bien montré des capacités intéressantes, mais les appareils sont déjà largement impliqués dans les opérations conventionnelles, et si la disponibilité a bien remonté, elle reste encore insuffisante par rapport aux besoins.