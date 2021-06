Armée de l'Air : vers un retrait anticipé des Transall ?

Plus que neuf Transall C-160R en service

« Les Transall (C-160R) doivent rester en service jusqu’en 2023 et les C-160G Gabriel jusqu’en 2025. Toutefois, des réflexions sont menées dans un souci d’efficience qui pourrait conclure à un retrait des C-160R en 2022 », nous a confirmé le porte-parole de l’état-major de l'Armée de l'Air et de l'Espace, le colonel Stéphane Spet, le 9 juin. Tous les mots comptent dans cette expression de l'EMAAE qui ne s'était pas exprimé jusqu'à maintenant sur ce dossier complexe, opérationnellement mais aussi socialement. Il ne reste plus que neuf C-160R en service, pour les trois utilisateurs actuels : l’escadron de transport 3/61 Poitou, l’escadron électronique aéroporté 1/54 Dunkerque (qui s’en sert pour ravitailler ses deux Gabriel et pour des missions de transport) et enfin, le groupe aérien mixte 56 Vaucluse, qui opère au profit de service action de la DGSE.

Manque de ressources à la BAAP

L’indice d’un retrait anticipé est venu de l’Atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Clermont Ferrand, qui va interrompre dès cette année les opérations de maintien en conditions opérationnelles, qui occuperaient 90 personnels sur place. L’Armée de l’Air et de l'Espace devra donc utiliser le potentiel restant sur les appareils après les dernières visites techniques. Le potentiel risque donc d'être veillé comme le lait sur le feu… dans un environnement d’entraînement et d’opérations où les vecteurs manquent déjà. La brigade aérienne d’appui et de projection (BAAP) va donc se retrouver confrontée à un manque de ressources, alors que le nombre (18) et le taux de disponibilité des Atlas (33 %, 6 appareils disponibles en moyenne) progresse lentement. Ils seront 25 en 2025. Un deuxième escadron, le 1/64 Béarn, doit être réactivé dans quelques semaines, à Orléans.

Lockheed Martin C-130J à la rescousse

L’Atlas, c’est aussi la piste d’évolution pour le Poitou, qui a déjà un équipage opérationnel sur Atlas. L’unité devra en avoir trois opérationnels à l’horizon 2023, mais n’aura qu’un droit de tirage sur le parc A400M, et pas d’appareil affecté. Son épine dorsale sera donc désormais le Lockheed Martin C-130H, mais la disponibilité de ce parc reste modeste. Le dernier chiffre évoqué par le cabinet de Florence Parly évoquait 16 %. C’est vraiment peu. Et avec un tel niveau, difficile de transformer des équipages Transall sur Hercules. Quant au C-130J, avec quatre appareils, difficile de faire des miracles, d’autant plus que le contrat de soutien ne permet pas, pour l’instant, de tirer la quintessence de la disponibilité de ces appareils. Il a même fallu recourir au contrat de soutien des C-130J allemands. En 2022, les appareils français (4) et allemands (6) doivent être opérés ensemble au sein d’un escadron franco-allemand, dont les hangars sortent de terre, à Evreux.