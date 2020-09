Défense : "Il faut accélérer sur le SCAF"

SCAF : toujours le grand absent des plans de relance

Le temps passe et le Système de Combat Aérien du Futur n'est toujours pas inscrit dans les plans de relance mis en place par la France et l'Allemagne. Pourtant, comme le souligne le rapport des sénateurs , l’autre « fenêtre de tir » pour une accélération du programme Scaf est l’opportunité que représentent les plans de relance nationaux pour contrer les effets de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus. «Les investissements de défense peuvent contribuer à la relance économique et à la sauvegarde des emplois en France dans la chaîne d’approvisionnement des systémiers-intégrateurs et des grands équipementiers, car ces emplois ne sont pas délocalisés », rappelle le rapport.....

A trois jusqu'en 2026

Pour autant, le rapport ne préconise pas un élargissement à d’autres pays européens à l’occasion de l’accélération du calendrier du programme Scaf. « Un projet à trois présente déjà une forte complexité. » Comme l’a souligné un des industriels auditionnés, « il faut que ce noyau à trois soit déjà très solide pour qu’il soit raisonnable d’envisager un élargissement ». « La répartition des tâches s’est déjà avérée complexe avec trois participants. Sur la plupart des piliers, la négociation pour déterminer le chef de le et le partenaire principal a été longue et parfois émaillée de difficultés qui ont pu faire craindre pour l’avenir du programme »......

Intelligence artificielle : une question de degré

Pour les sénateurs, « le choix de l’intelligence artificielle n’est pas entre présence ou absence de celle-ci : c’est une question de degré. Lorsqu’un missile arrive à Mach 4 sur l’avion, le pilote n’a pas le temps de prendre une décision... Dans ce cas, il est inutile que l’homme soit dans la boucle ». Ce dernier est dans la boucle globale : « Une machine peut être autonome, mais elle ne peut s’inventer une mission ou modifier celle-ci sans demander l’autorisation à un être humain. L’homme doit ainsi conserver la responsabilité du commandement. ».....

