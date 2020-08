Défense : comment se prépare le MCO du Guépard

Continuité numérique

A ce travail en amont viendra s’ajouter, plus tard, l’expérience progressivement acquise sur le H160. « Dès les premiers travaux sur la plateforme civile, les problématiques de maintenance et de soutien ont été prises en compte, que cela soit au niveau de l’architecture, de la documentation. Avec une continuité numérique des données grâce au lien entre certaines données enregistrées en vol et directement intégrées dans le maintenance information system avec la documentation technique en 3D », rappelle Olivier Tillier......

Contrats MCO plus globaux

Le principe retenu étant de responsabiliser « l’industrie sur des objectifs de performance de haut niveau et incluant la mise en place de guichets logistiques industriels sur les bases aéronautiques ». « Nous voulons nous inscrire dans la démarche qui a été amorcée vers des contrats plus globaux, plus verticalisés. Nous étions déjà passés de contrats MCO de typologie relativement simple, avec des prestations sur catalogue en termes de prix et délais pour la maintenance des aéronefs, l’achat ou la réparation de pièces, à des contrats à l’heure de vol »....

Trois scénarios pour le Guépard

Et le Guépard s’inscrira donc dans « la continuité de cette montée en engagement et de responsabilité de la performance du côté industriel ». « Nous tra- vaillons sur trois scénarios avec un degré d’externalisation plus ou moins important vers l’industriel. Couvre-t-on toute la logistique, couvre-t-on toute la maintenance ? Et si non, jusqu’où ? Quelle part de la flotte ira sur du full support et quelle autre partie s’appuiera sur du soutien en fonction des besoins, des missions ? »......

