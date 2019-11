Deuxième augmentation de capital pour Norwegian

Après avoir réalisé une première augmentation de capital d'un montant de 300 M€ au début de cette année, Norwegian vient d'en annoncer une seconde pour un montant assez proche : 247 M€. Cette nouvelle opération de levée de fonds "permettra d'assurer le financement nécessaire du fonds de roulement pendant la saison hivernale et de créer une marge de manoeuvre financière à mesure que l'entreprise passera de la croissance à la rentabilité", indique Norwegian. Cette dernière paie toujours le prix d'une croissance effrénée à coup d'achats d'avions et d'ouvertures de ligne avec à la clef un endettement massif. Norwegian a réussi à rééchelonner sa dette mais au prix d'économies drastiques et d'un plan de croissance revu à la baisse avec fermetures de bases d'opérations, de lignes et des reports de livraisons d'avions Airbus A320neo et Boeing 737 MAX et rachat d'une partie du parc en service par une banque chinoise.