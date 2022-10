Deuxième trimestre consécutif dans le vert pour Air France-KLM

Le rétablissement économique et financier d'Air France-KLM se confirme. Le groupe aérien vient de publier de très encourageants résultats financiers avec notamment un bénéfice net trimestriel de 460 millions d'euros (contre une perte de 193 millions d'euros pour la même période de 2021). Il s'agit du deuxième trimestre consécutif bénéficiaire pour Air France-KLM, après le bénéfice net de 324 millions d'euros engrangé sur la période du second trimestre 2022.

Capacités globales à 89% du niveau de 2019

Au troisième trimestre 2022, le groupe Air France-KLM a aussi enregistré un résultat d'exploitation positif de plus de un milliard d'euros (1 024 millions), en hausse de 897 millions d'euros par rapport à la même période de 2021, qui s'explique par une augmentation de la capacité, du coefficient d'occupation et du yield. Air France-KLM a enregistré sur la période un chiffre d'affaires de plus de 8,1 milliards d'euros, en hausse de 77,6% par rapport à la même période de 2021. Sur le trimestre, le groupe aérien franco-néerlandais a transporté 25 millions de passagers, soit 47,6% de plus qu'au cours du même trimestre l'année précédente. Par rapport à l'année dernière, la capacité a augmenté de 29,1% et le trafic de 70,7%. Le coefficient d'occupation a progressé de 21,6 points. Au global, la capacité du groupe est à 89% du niveau de 2019 et le coefficient d'occupation est de 88%, proche du niveau de 2019 (90%).

Les capacités vers l'Atlantique Nord sont supérieures à celle de 2019

Le résultat du troisième trimestre est porté par une forte performance de l'ensemble du réseau : - Atlantique Nord : la capacité a été supérieure à celle de 2019 grâce à une reprise importante de la demande. Les yields ont fortement augmenté par rapport aux niveaux de 2019 en raison d’une demande élevée, des augmentations tarifaires et d'un effet positif du mix cabine. - Amérique latine : la discipline en matière de capacité sur les lignes vers l'Amérique du Sud, combinée à une demande très résiliente, a conduit à un yield élevé. - Asie : la forte performance du yield s’explique par la limitation de la capacité alors que le Groupe continue d'observer des différences régionales importantes. L'Asie du Sud-Est et l'Inde ont ainsi affiché une dynamique de yield et de trafic positive tandis que la Chine a maintenu sa politique « zéro-covid » et d’importantes restrictions de voyage. - Moyen-Orient : la performance du troisième trimestre est restée élevée, notamment dans les cabines Premium, grâce à une augmentation du trafic sur certaines lignes. - Caraïbes et Océan Indien : les yields ont été améliorés grâce à des augmentations tarifaires successives et un effet positif du mix cabine. - Afrique : une forte reprise du trafic affaires a été observée dans toutes les régions. Pour KLM, la performance a été soutenue par l'Afrique de l'Est et du Sud grâce à une forte augmentation du yield, liée à la combinaison d’un mix cabine favorable et d’une évolution positive du yield en classe économie. Pour 5 Air France, la performance a été soutenue par les pays d'Afrique de l'Ouest et d’Afrique Centrale et une bonne stratégie de pilotage. - Court et moyen-courriers : on observe une forte dynamique de réservation depuis mars. KLM est impactée par des restrictions sur les vols au départ d’Amsterdam qui ont abouti à une diminution du trafic. Le yield est touytefois supérieur à celui de 2019, en particulier sur les lignes Loisirs en raison des contraintes de capacité sur ce réseau et grâce à un environnement concurrentiel favorable. Au cours du troisième trimestre, Air France a ajouté un Airbus A350-900 et deux Airbus A220-300 à sa flotte. Un B777-200, deux Airbus A380-800, deux Airbus A320, un Airbus A319, un Airbus A318 et deux Canadair Jet 1000 ont quitté sa flotte. KLM a intégré à sa flotte un Embraer 195-E2.