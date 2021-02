Deux Su-27 interceptent un groupe aérien français au-dessus de la mer Noire

La PVO fait décoller deux Su-27 d'alerte

C'est le 17 février que deux chasseurs russes Sukhoi Su-27 ont intercepté un groupe d’avions militaires français au-dessus de la mer Noire, a indiqué à la presse le Centre national de contrôle de la défense du ministère russe de la Défense. Selon ce même centre, ce jour-là, les stations radar russes ont détecté des cibles aériennes "s’approchant" de la frontière de l’État russe au-dessus des eaux neutres de la mer Noire. La Voyska PVO ou la force de défense anti-aérienne, dont le rôle par excellence est de protéger l'espace aérien russe, a fait décoller en urgence deux Sukhoi Su-27 pour procéder à l'interception.

"Dans le strict respect des règles internationales"

« Afin d’identifier les cibles aériennes, deux chasseurs Su-27 [...] et des forces de défense aérienne du district militaire du Sud ont décollé en alerte. Les équipages des chasseurs russes ont identifié les cibles aériennes comme étant un groupe d’avions de l’Armée de l’Air française composé d’un avion de ravitaillement Boeing KC-135 et de deux Mirage 2000 », indique le communiqué côté russe. Et d'ajouter que les Su-27 ont sagement accompagné les trois appareils arborant les cocardes françaises et selon la formule désormais usuelle, « les avions russes ont réalisé l'interception dans le strict respect des règles internationales d’utilisation de l’espace aérien », avant que les deux Su-27 ne regagnent leur base aérienne.

Exercice d'interception à Kaliningrad

Cette interception réalisée au-dessus de la mer Noire est loin d'être la première, car précédemment et pour ne citer que lui, un quadriréacteur RC-135 d'écoute et de recueil de renseignements électromagnétiques de l'US Air Force fut lui aussi accompagné pendant un certain moment par un Su-27. La veille de l'interception réalisée par les deux Su-27, c'est dans la région de Kaliningrad (ancienne Königsberg en Prusse-Orientale, exclave terrotoriale russe) qu'un exercice tactique s'est déroulé avec un régiment d’aviation de chasse de l’aviation navale de la flotte de la baltique. Ces manœuvres avaient pour but de simuler l'interception de bombardiers stratégiques et missiles de croisière étrangers.

