Deux premiers Dassault ATL2 pour la Marine

Florence Parly, ministre des Armées, s'est vue présenter les nouvelles capacités des avions de surveillance maritime Dassault Aviation ATL2 mis au standard 6 lors d'un vol de deux heures. Les deux premiers ATL2, le prototype et le premier de série, respectivement arrivés à Lann-Bihoué les 18 juillet et 27 août dans leur version logicielle finale, "ont été minutieusement testés par une équipe intégrée associant le centre d’expertise et d’essais DGA Essais en vol, le centre d’expérimentations pratiques et de réception de l’aéronautique navale (CEPA/10S) de la Marine nationale et Dassault Aviation". "L’expérimentation opérationnelle de la Marine, débutée à Istres en parallèle des dernières phases d’essais, se poursuit à Lorient pendant les dernières vérifications contractuelles effectuées par la DGA en vue de la qualification. Elle a pour but d’élaborer les tactiques d’emploi permettant d’utiliser au mieux les nouvelles capacités de l’aéronef", indique le ministère des Armées qui poursuit :" La mise en service opérationnel du standard 6 est prévue fin 2021, après la formation des équipages, la transformation d’un premier lot d’aéronefs, et la livraison du simulateur à terre pour l’entraînement tactique de nouvelle génération (SIMTAC NG), en cours de réalisation sous la conduite de la DGA". Les chantiers de mise à hauteur au standard 6 s’effectuent en parallèle par Dassault Aviation (6 chantiers en plus de l’avion prototype) et le Service industriel de l’aéronautique (SIAé) du ministère des Armées (11 chantiers).

"Au-delà du traitement des obsolescences d’un avion conçu dans les années 1980, la rénovation porte principalement sur le remplacement de certains matériels par des équipements numériques issus des meilleures technologies actuellement disponibles : calculateur tactique, systèmes de renseignement optronique et acoustique, consoles des opérateurs, radar. En particulier, le nouveau radar Searchmaster bénéficie de la technologie d’antenne active développée par Thales pour le Rafale. Naval Group est également impliqué avec le logiciel de traitement de l’information, ainsi que le SIAé pour la rénovation des consoles de visualisation", souligne le ministère des Armées qui rappelle que si les ATL2 sont "prioritairement destinés à la maîtrise du milieu aéromaritime via la lutte contre les sous-marins et les navires de surface, de la zone littorale jusqu’au grand large", ils peuvent aussi "constituer un appui aux opérations aéroterrestres grâce à leur capacité à mener des actions de renseignement et de frappes au sol".