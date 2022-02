Deux MiG-31K transférés à Kaliningrad

Deux MiG-31K à Kaliningrad...

Eu égard à la situation actuelle en Ukraine et les tensions qui en découlent, depuis le 7 février 2022, la Russie a transféré deux MiG-31K dans l'exclave de Kaliningrad (ex Koenigsberg, en Prusse Orientale) dans une opération visant principalement... à faire peur ou, au mieux, à faire parler. Armés de missiles Kh-47M2 Kinzhal, les deux appareils ont gagné Kaliningrad par la voie des airs et, inévitablement, l'un d'entre eux a été filmé en train de se poser au cours de son approche.

...Qui font parler d'eux...

La présence de ces deux appareils à Kaliningrad n'a aucun sens. La Russie n'a en effet aucun intérêt à les stationner à cet endroit, excepté le fait qu'ils soient bien vus. Compte tenu des dimensions et de l'absence de hangar(s) aviation sur les terrains militaires de l'exclave, ces avions ne passeront certainement pas inaperçus. "Avec les défenses côtières dans ce secteur maritime, ajoutons la proximité de la Pologne et ses défenses pour ne citer qu'elle, les MiG-31K et leurs missiles sont nettement plus appropriés sur des théâtres autres tels que celui de la mer de Barents ou encore celui du Pacifique et ce, face à des porte-avions. Dans la Baltique, les tonnages engagés sont beaucoup plus faibles, avec bien moins d'autodéfense. Le Kinjal serait fort mal employé, outre le fait que les vecteurs, dans cette région, sont très exposés qu'ils soient en vol comme au sol", commente un observateur spécialisé.

...Pour faire oublier les autres

Kaliningrad n'est pas par ailleurs le seul endroit ou l'on trouve des MiG-31K. La semaine dernière, un biréacteur du même type a été victime d'un accident, à Soltsy, près de la Biélorussie, un terrain de desserrement de la Dal'nyaya Aviatsiya, l'aviation à longue portée, soit les Tu-95MS, Tu-160 et Tu-22M3... Les deux premiers bombardiers multimoteurs se chargent de la dissuasion nucléaire. Ce terrain n'avait jamais connu jusqu'alors la présence des MiG-31K. Ce qui revient à dire que les biréacteurs sont donc désormais sur un terrain associé à la composante nucléaire, avancée à l'Ouest.