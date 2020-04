Avions de chasse russes MiG-31K et missiles hypersoniques Kinzhal pour le défilé du 9 mai à Moscou

Kinzhal...

Quatre MiG-31K porteurs du missile hypersonique Kinzhal et quatre chasseurs Su-57 de cinquième génération prendront part au défilé aérien sur la Place Rouge de Moscou qui aura lieu dans le cadre des célébrations du 9 mai, jour (russe) de la victoire. Le défilé aérien comprendra 55 avions et 20 hélicoptères, soit 75 aéronefs au total pour marquer le 75e anniversaire de la victoire russe suite à la "Grande Guerre patriotique" selon l'expression consacrée, qui s'est tenue entre le 21 juin 1941 et le 9 mai 1945 (en Europe).

... et Beriev A-50

Le groupe d'aéronefs comprendra également un Beriev A-50, des avions de transport Il-76, des bombardiers stratégiques Tu-95MS et Tu-160, des bombardiers d’attaque stratégiques et maritimes Tu-22M3, des Su-24 et Su-34. Un avion Tu-160 et un ravitailleur en vol Il-78 simuleront un ravitaillement aérien pendant le défilé. Des avions de chasse MiG-29, Su-30 et Su-35S, ainsi que des hélicoptères Mi-26, Mi-8, Ka-52, Mi-35 et Mi-28N seront également présents.

La première répétition conjointe au sol et en vol du défilé de la victoire du 9 mai s'est tenue lundi 6 avril et a eu lieu sur le terrain d’entraînement d’Alabino, près de Moscou.