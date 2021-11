Deux Loyal Wingman en vol en Australie

Deux Loyal Wingman en vol

Ce sont désormais deux drones Loyal Wingman qui ont effectué avec succès des vols d'essai distincts dans le complexe de Woomera Range en Australie-Méridionale. La RAAF (Royal Australian Air Force) a commandé 3 exemplaires supplémentaires pour 115 millions de dollars, qui viennent s'ajouter aux trois premiers déjà commandés, le gouvernement australien ayant doublé la taille de la flotte après le premier vol réussi du Loyal Wingman en février 2021.

Cet UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) mesure 11,5 mètres pour une envergure de 7 mètres. Doté de formes furtives et de matériaux absorbant les émissions radars, il dispose d’une autonomie de 3 700 kilomètres, contre 1 500 kilomètres pour le F-35 australien qu’il viendra épauler. Son système de mission étant ouvert, il pourra rapidement être reconfiguré selon les besoins. Conçu au départ pour les missions de chasse aérienne, en appui des avions de combat ou de missions (ravitailleurs, AWACS), il pourra également évoluer vers des fonctions ISR.

Une large participation australienne

RUAG Australia a fourni les systèmes de train d'atterrissage de l'avion, et BAE Systems Australia a joué un rôle essentiel dans la conception, la fourniture et le soutien des systèmes de commande de vol et de navigation testés dans le cadre des vols. RUAG Australia a fourni les systèmes de train d'atterrissage de l'avion, tandis que BAE Systems Australia a joué un rôle essentiel dans la conception, la fourniture et le soutien des systèmes de commande de vol et de navigation testés dans le cadre des vols.

Trois systèmes de la première phase du projet devraient être livrés d'ici la fin de 2021.