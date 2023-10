Deux logiciels sur les avions d'EasyJet pour réduire les émissions de carbone

DPO et CDA pour réduire les émissions...

EasyJet a annoncé le 23 octobre 2023 l'achèvement du programme de modernisation de l'ensemble de sa flotte, qui a permis d'équiper tous ses avions de la technologie de pointe DPO (Descent Profile Optimisation) d'Airbus, ainsi que de la technologie CDA (Continuous Descent Approach) pour les avions compatibles et plus récents de la flotte easyJet. La fonction DPO est une initiative d'économie de carburant qui actualise le système de gestion de vol (FMS). Elle permet aux avions de descendre de l'altitude de croisière en utilisant uniquement la poussée du moteur au ralenti, ce qui réduit la consommation de carburant et entraîne une réduction proportionnelle des émissions de carbone. L'approche en descente continue (CDA) fonctionne en tandem avec le DPO pour réduire le bruit.

...Mais aussi le bruit

Le programme de modernisation de plusieurs millions de livres sterling, annoncé l'année dernière, fait partie intégrante de la feuille de route de la compagnie aérienne visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce programme permettra à easyJet de réaliser des réductions considérables et permanentes des émissions de carbone à court terme en permettant des trajectoires de descente optimisées. Outre les économies de carburant et la réduction des émissions de carbone, l'optimisation du profil de descente (DPO), qui complète l'approche en descente continue (CDA), contribuera également à réduire le bruit. Un bénéfice pour les compagnies aériennes et leurs clients, mais aussi les aéroports et les communautés environnantes, en raison des réglementations plus strictes en matière de nuisances sonores qui sont de plus en plus appliquées.