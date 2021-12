Deux H145 cinq pales supplémentaires pour la Sécurité Civile

Deux H145 cinq pales...

La Direction générale de l'armement (DGA) a commandé deux H145 à cinq pales supplémentaires destinés à équiper la Sécurité civile. Ce contrat fait suite au contrat signé en 2020 pour un premier lot de deux H145 qui ont été livrés en décembre 2021. " La Sécurité Civile a lancé un programme pluriannuel ambitieux de modernisation de ses moyens d'intervention afin de s'adapter à l'évolution et aux exigences de nos missions de service public. Nous intervenons jour et nuit depuis nos 23 bases en France et en outre-mer. En moyenne, une personne est secourue toutes les 33 minutes par l'un de nos hélicoptères " Dragon " et ces deux nouveaux appareils vont renforcer la capacité opérationnelle des hommes et des femmes de la Sécurité Civile sur l'ensemble du territoire français ", a déclaré le préfet Alain Thirion, directeur général de la Sécurité Civile.

Certifiée par l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne en juin 2020, cette nouvelle version de l'hélicoptère bimoteur léger H145, le best-seller d'Airbus, apporte un nouveau rotor à cinq pales innovant à l'hélicoptère multi-missions, augmentant la charge utile de 150 kg tout en offrant de nouveaux niveaux de confort, de simplicité et de connectivité. Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un système de régulation numérique à pleine autorité du moteur (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix. Cette dernière comprend un pilote automatique 4 axes haute performance, qui accroît la sécurité et réduit la charge de travail du pilote. Son empreinte acoustique particulièrement faible fait du H145 l'hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie. Aujourd'hui, Airbus compte plus de 1 515 hélicoptères de la famille H145 en service dans le monde, totalisant plus de six millions d'heures de vol.