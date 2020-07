Deux Airbus A321LR pour la Luftwaffe

Deux Airbus A321LR multi-missions

Le BAAINBw ou pour être plus clair l'Office fédéral des équipements, des technologies de l ́information et du soutien en service de la Bundeswehr vient de commander à Airbus deux exemplaires de son A321LR pour assurer plusieurs missions au bénéfice des Forces armées allemandes. Les appareils seront opérés par la Luftwaffe. Le travail de transformation et d'équipement de la cabine passagers sera réalisé par les équipes de Lufthansa Technik à Hambourg, une fois réceptionnés les deux Airbus A321LR en août et octobre 2021.

Lufthansa Technik fera les transformations

C'est plus précisément l'unité Avions de missions spéciales de Lufthansa Technik qui transformera les deux avions pour qu'ils puissent à la fois réaliser du transport de troupes et/ou des missions d'évacuations médicales. Dans la version transport de troupes, les A321LR prendront 136 à 163 sièges et dans la version MedEvac six patients en soins intensifs pourront être traités simultanément et la configuration permet de pousser jusqu'à douze unités pour des patients souffrant de blessures légères. Un exemple d'aménagement parmi d'autres.

Pas moins de 18 configurations différentes possibles

Lufthansa Technik indique en effet que pas moins de 18 configurations cabines différentes sont possibles selon les besoins des Forces armées. Une impressionnante souplesse opérationnelle qui s'ajoute à la distance franchissable de l'Airbus A321LR qui peut être à la fois court, moyen et long-courrier selon, là aussi, les besoins. Une fois transformés par les équipes de Lufthansa Technik, les deux appareils seront livrés à la Luftwaffe en 2022.