Des winglets signés Daher sur le Gulfstream G700

Les winglets du Gulfstream G700, qui vient à peine de réaliser son tout premier vol, sont produits par Daher dans un alliage composite et métal combinant gain de masse et amélioration de l’esthétisme. Ils sont fabriqués à l’usine Daher de Tarbes et envoyés pour montage sur la chaine d’assemblage de Gulfstream Aerospace à Savannah, dans l’état de Géorgie (Etats-Unis).

Ces winglets ont pour fonction de réduire la traînée aérodynamique engendrée par les écoulements d’air turbulents aux extrémités des ailes et d’augmenter la portance de l’aile. Conçus par Daher selon les spécifications d’aérodynamisme et de forme de Gulfstream, ils ont un rôle d'importance dans l’excellent rayon d’action du G700 pouvant atteindre 7 500 nautiques, soit 13 890 km.

« Les winglets du G700 sont un prolongement important de la relation de confiance établie entre Gulfstream et Daher », a déclaré Didier Kayat, Directeur Général de Daher. Les winglets du G700 font suite au développement et à la fourniture par Daher de plusieurs pièces complexes pour d’autres programmes d’avions d’affaires de Gulfstream, comme le carénage de jonction aile-fuselage (Wing-to-Body fairing) et les trappes de trains d’atterrissage (Main Landing Gear Doors) des G500 et G600, la gouverne de profondeur (elevator) du G600 et le radôme de dérive (Bullet Fairing) du G650.