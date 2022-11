Des moteurs GE9X et GE90 pour équiper la flotte de fret de Silk Way West Airlines

Une commande pour des Boeing 777-7 et 777 Freighter, la version cargo du "triple-sept"

Silk Way West a récemment annoncé l'achat de Boeing 777-8 Freighter (cargo) équipés de moteurs GE9X et de Boeing 777 Freighter équipés de moteurs GE90 pour moderniser sa flotte de fret. La commande de moteurs comprend cinq moteurs GE9X et 11 moteurs GE90. Le biréacteur 777 F partage certaines caractéristiques avec le Boeing 777-200LR, comme la cellule, les turboréacteurs et le volume de carburant transportable. Sa charge utile maximale est de 103 000 kg. Le Boeing 777-8 Freighter est de son côté la version cargo de la dernière génération du "triple-sept" capable de transporter 350 passagers en configuration trois classes avec une autonomie de soit 9 200 nautiques, soit 17 200 km. Le "triple-sept" est actuellement le gros porteur le mieux vendu, y compris devant le jumbo jet, à savoir le Boeing 747 (lequel équipe d'ailleurs également Silk Way West).

Un moteur énorme

Le GE9X est le moteur d'avion qui est jusqu'alors le plus grand en termes de dimensions de l'histoire et selon son constructeur le moteur GE le plus silencieux jamais produit (en livres de poussée par décibel). Ce moteur n'est pas uniquement particulier du seul fait de ses dimensions. D'autres caractéristiques lui sont spécifiques. D'abord, la soufflante, au diamètre de 3,35 m. Le GE9X est un peu plus gros que le déjà énorme GE90-115B et ses 3,25 m de diamètre. Il est en revanche légèrement moins puissant, avec une poussée maximale ramenée de 52 tonnes à 46. Le moteur apportera jusqu'à 10% d'amélioration de la consommation spécifique de carburant par rapport au GE90-115B. Comme tous les moteurs commerciaux GE, le GE9X et le GE90 sont compatibles avec tout carburant aviation durable approuvé (SAF).