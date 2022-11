Boeing et Silk Way West Airlines annoncent une commande de 777-8 Freighters

Le transporteur de fret azerbaïdjanais, qui dessert 40 destinations dans le monde, est le premier client de la région Eurasie à commander le cargo bimoteur le plus récent, le plus performant et le plus économe en carburant du secteur.

La commande était auparavant répertoriée comme non identifiée sur le site Internet Commandes & Livraisons de Boeing.

"Nous sommes heureux d'annoncer cette commande avec notre partenaire de longue date Boeing et de devenir l'un des premiers clients au monde pour le tout nouveau cargo", a déclaré Zaur Akhundov, président du Silk Way Group. "Cette année, Silk Way West Airlines célèbre son 10e anniversaire, et au cours de la dernière décennie, le transporteur a exploité une flotte entièrement composée de Boeing. L'accord signé aujourd'hui reflète notre investissement continu dans les avions cargo leaders du marché de Boeing. Nos plans de renouvellement de la flotte contribueront à réduire davantage nos coûts d'exploitation et à améliorer l'efficacité énergétique, ainsi qu'à rendre les services de fret aérien plus durables dans notre région."

Boeing a lancé le nouveau 777-8 Freighter en janvier 2022 et a enregistré plus de 50 commandes pour ce modèle. Le 777-8 Freighter a des capacités de charge utile et de rayon d'action presque identiques à celles du 747-400 Freighter tout en offrant une efficacité énergétique et des émissions 30 % supérieures et des coûts d'exploitation par tonne 25 % plus élevés. C'est le choix idéal lorsque les opérateurs remplaceront les cargos vieillissants plus tard dans la décennie.

"Avec une demande soutenue de fret aérien liée à l'expansion du commerce électronique et à la rapidité et la fiabilité du fret aérien, Boeing prévoit que la flotte mondiale de cargos augmentera de 60% jusqu'en 2041", a déclaré Stan Deal, président et CEO de Boeing Commercial Airplanes. " Nous sommes fiers que les produits Boeing, y compris cette commande de 777-8 Freighter, continuent de stimuler les plans d'expansion de Silk Way West Airlines et contribuent à réaliser l'ambition de faire de Bakou un hub mondial de fret. "

Boeing fournit plus de 90 % de la capacité mondiale dédiée au fret, y compris les nouvelles productions et les avions convertis.