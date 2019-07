Des fissures sur les longerons de l'A380 entraînent des inspections spécifiques

Airbus et l'EASA sont en train d'élaborer un programme d'inspection des longerons arrière extérieurs (ORS, Outer rear spars) de l'Airbus A380 après des rapports faisant état de fissures sur les avions en service.

Le programme, révélé dans un projet de directive sur la navigabilité de l'EASA (AD) publié le 5 juillet, concerne 25 avions de la flotte actuellement en service de l'A380. Les exploitants touchés doivent effectuer des inspections détaillées établies selon un calendrier en fonction de l'âge de l'aéronef. Des vérifications de suivi seront effectuées tous les 36 mois. L'EASA fait part de ses commentaires sur la directive proposée jusqu'au 30 août.

Airbus et l'EASA vont évaluer les résultats initiaux de l'inspection et pourraient étendre le programme à d'autres A380. Les 25 aéronefs énumérés pour les inspections initiales se trouvent entre les numéros de série du fabricant (MSN) 0006 et 0040, plus précisément MSN006 à 17, de MSN0019 à 23, de MSN0025 à 27, MSN0029, MSN0033, MSN0034, MSN0038 et MSN0040.