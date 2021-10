Des F-35B britanniques ravitaillés par des F/A-18E Super Hornet de l'US Navy

Des F-35B britanniques ravitaillés par des F/A-18E Super Hornet de l'USN...

C'est la première fois qu'un F-35B Lightning, embarqué à bord du porte-avions HMS Queen Elizabeth, a réalisé un ravitaillement en vol avec un avion de chasse de l'US Navy. Plus exactement ce sont des F-35B Lightning, rattachés au Squadron 617 de la Royal Air Force (l'escadron "historique" des Dambusters ou briseurs de barrages), qui ont été ravitaillés en vol par un F/A-18E Super Hornet de l'US Navy. Cet exercice a été réalisé dans le cadre du déploiement du Carrier Strike Group (CSG ou groupe d'attaque sur porte-avions) 21 dans la région Indo-Pacifique, ou les avions du 617e Squadron, basé à Marham, sont actuellement embarqués à bord du porte-avions de la Royal Navy.

...Soit une première en plein Pacifique

Le ravitaillement s'est effectué lors d'exercices dans la région du Pacifique avec les porte-avions USS Ronald Reagan et USS Carl Vinson de l'US Navy. Aux commandes des F-35B figuraient à la fois des pilotes de la RAF et de la Royal Navy. Si les F-35B Lightning réalisent régulièrement des opérations de ravitaillements en vol à partir de Voyager -soit la version britannique de l'A330 MRTT-, c'est la toute première fois que les F-35B Lightning sont ravitaillés par un F/A-18E Super Hornet de l'US Navy. Le CSG britannique se prépare désormais pour le voyage de retour du déploiement à travers l'océan Indien, le Moyen-Orient et la Méditerranée.