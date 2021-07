Des Cessna Grand Caravan EX électrifiés pour Surf Air Mobility

150 + 50 en version hybride électrique à venir...

Surf Air Mobility Inc. a signé un contrat d'achat portant sur un maximum de 150 avions turbopropulseurs monomoteurs Cessna Grand Caravan EX, avec une commande initiale de 100 avions et une option pour 50 avions supplémentaires. La commande, qui est soumise à l'obtention d'un financement par Surf Air Mobility, fait partie d'une relation exclusive entre les deux sociétés soutenant le développement par Surf Air Mobility d'avions Cessna Grand Caravan électrifiés, en commençant par un avion Cessna Grand Caravan hybride électrique équipé de la technologie de groupe motopropulseur exclusive de Surf Air Mobility.

...Mais conditionnés par l'obtention d'un STC

En clair, Surf Air Mobility prévoit de développer un système de propulsion hybride-électrique et cherchera à obtenir un certificat de type supplémentaire (STC) auprès de l'administration de l'aviation civile américaine pour installer le système sur sa flotte de Caravan. Le groupe motopropulseur utilisera un turbo-générateur pour charger des batteries qui feront fonctionner un moteur électrique qui entraînera l'hélice.

Des livraisons dès 2022

L'avion hybride électrique Cessna Grand Caravan devrait être utilisé par Surf Air Mobility à travers son propre réseau, reliant plus d'aéroports avec un service direct court-courrier à travers les États-Unis sur la voie de la création d'une plate-forme régionale de transport de masse pour relier durablement les communautés. Les premières livraisons des Cessna Grand Caravan EX par Textron Aviation à Surf Air Mobility devraient commencer au second trimestre 2022. Surf Air prévoit que son système électrique hybride pour le Grand Caravan, après certification, motorisera une variante de 9 places de l'emblématique turbopropulseur monomoteur.