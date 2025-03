Des canons antiaériens mobiles anti-drones pour protéger les chars hollandais

ACSV Skyranger 30 en courte portée Le 29 janvier en fin de journée, le ministère de la Défense des Pays-Bas (Ministerie van Defensie) a publié un communiqué de presse annonçant l'achat de 22 nouveaux systèmes antiaériens mobiles. Pour être exact, les Forces terrestres hollandaises devraient acquérir un total de 22 blindés chenillés ACSV équipés de la tourelle Skyranger 30 (canon à tir rapide de 30 mm). Il s'agit d'un achat sur étagère en Allemagne, les deux entreprises principalement concernées étant localisées outre-Rhin, à savoir Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) pour le châssis chenillé et Rheinmetall pour la tourelle. D'ailleurs, cette tourelle, contrairement à la tourelle de 35 mm, est acquise avec un lance-missiles quadruple. Il s'agit de quatre MANPADS, des lance-missiles unitaires normalement tirés depuis l'épaule d'un fantassin mais pouvant aussi être fixés sur un véhicule pour offrir une défense antiaérienne mobile à très courte portée. Les Pays-Bas utilisent déjà des MANPADS, le Stinger américain, tant pour ses fantassins que sur des véhicules blindés légers Fennek SWP (Fennek avec 2x 2 MANPADS en tourelle). Il est donc plus que probable que les ACSV-Skyranger 30 hollandais seront également équipés de quatre Stinger.

Représentation d'un blindé antiaérien ACSV Skyranger 30 des Forces terrestres hollandaises. © Defensie.nl Fermer

La protection des blindés L'objectif de cet achat est clairement affiché : protéger les véhicules de deux des trois brigades des forces terrestres hollandaises contre les menaces aériennes à très courte portée, y compris les drones. Pour rappel, la Force terrestre royale néerlandaise (Koninklijke Landmacht) est composée de trois brigades de combat : la 13ème Brigade Légère (brigade d'infanterie motorisée), la 43ème Brigade Mécanisée (brigade d'infanterie mécanisée) et enfin, la 11ème Brigade d'Assaut Aéroportée (brigade d'infanterie héliportée et parachutiste). Cependant, le communiqué précise que ces 22 systèmes "protègeront les brigades (moyennes) lourdes de l'Armée". Il s'agira donc de couvrir les éléments des 13ème et 43ème brigade. Actuellement, une forte intégration existe entre les Forces terrestres hollandaises et allemandes. L'exemple le plus connu se trouve dans la structure même des deux Armées. Le 414e bataillon de chars de combat comprend une compagnie de 18 chars de combat Leopard 2A6 allemands mais avec des équipages hollandais. Les deux autres compagnies de combat sont également composées de Leopard allemands mais avec des équipages allemands. Le 414e bataillon (binational) fait partie de la 43e Brigade Mécanisée (hollandaise), elle-même intégrée à la 1ère Division de Panzer (allemande). Cette coopération est extrêmement importante pour les Pays-Bas car les derniers chars de combat hollandais avaient été retirés du service en 2011 suite à des coupes budgétaires. Ainsi, ce bataillon binational, intégré à différents niveaux dans les deux pays, a permis la conservation des connaissances et expertises dans la cavalerie lourde aux Pays-Bas. Elle permet ainsi la résurrection de cette capacité, avec l'achat en octobre 2024 de 46 chars de combat Leopoard 2A8 neufs, permettant la création d'un bataillon de chars complet au sein des Forces terrestres hollandaises.

Structure (partielle) de la 1ère Division de Panzer allemande, avec les unités hollandaises et binationales de la 43ème Brigade Mécanisée. © Air&Cosmos Fermer

NASAMS et NOMADS Le 14 octobre 2024, Kongsberg et le ministère de la Défense des Pays-Bas ont annoncé l'achat de nouveaux systèmes antiaériens mobiles à courte portée NOMADS et semi-mobiles à moyenne portée NASAMS. Ceux-ci seront répartis en deux batteries, chacune comprenant un peloton de NASAMS et deux pelotons de NOMADS. Chaque peloton peut bien évidemment être déployé indépendamment ou avec d'autres batteries antiaériennes, comme les batteries Patriot. Au total, ce sont 21 lanceurs NASAMS et 8 postes de commandement mobiles ainsi que 18 NOMADS et 5 véhicules blindés de commandement mobiles. À noter que 5 postes de commandement mobiles (non blindés) supplémentaires ont également été acquis afin d'intégrer ces systèmes aux batteries de Patriot. Ces deux systèmes utilisent uniquement des missiles pour abattre des cibles aériennes classiques (avions et hélicoptères), des missiles de croisière et drones divers : Le NOMADS peut tirer jusqu'à quatre missiles IRIS-T ou AIM-9X Sidewinder à courte portée.

Le NASAMS peut tirer jusqu'à 6 missiles AIM-9X Sidewinder à courte portée, AIM-120 AMRAAM à moyenne portée et AIM-120 AMRAAM-ER (version boostée spécialement développée et produite pour le NASAMS) à moyenne portée (augmentée). À noter que le NOMADS est un système tout neuf et seulement présenté au grand public lors du salon Eurosatory 2024 . Ce système, comme les futurs ACSV Skyranger 30, dispose du châssis chenillé ACSV. Il offre une capacité de détection grâce à un radar Xenta-M5 sur mat. Il peut assurer sa propre protection contre les drones grâce à un tourelleau téléopéré équipé d'une mitrailleuse de 12,5 mm et du brouilleur anti-drone NightFighter.

Système antiaérien mobile courte portée NOMADS et un missile antiaérien AIM-9X Sidewinder lors durant Eurosatory 2024. © Gaétan Powis Fermer

Des radars supplémentaires Une première commande en 2019 de neufs radars GM200 MM/C auprès de Thales avait permis de moderniser les capacités de détection. Cependant, les achats de ces différentes batteries furent précédées par le renforcement de ces radars par l'achat de 7 GM200 MM/C supplémentaires ( Thales ). Son antenne (4D, 360°, AESA, bande S) peut détecter à peu près tout ce qui vole dans le ciel : avions, hélicoptères, drones et missiles. En fonction de la taille et de l'altitude de la cible, le GM200 MM/C peut détecter une cible aérienne à plus de 400 kilomètres de portée. Il peut aussi être utilisé comme radar de contrebatterie, ce dernier étant capable de détecter les obus, roquettes et obus de mortiers (capacité RAM) mais aussi leurs points de départ et de fait, pouvoir donner les coordonnées de ces départs et permettre un tir de contrebatterie. À noter que ce radar a été co-développé avec les Forces armées royales hollandaises. Enfin, ce radar est extrêmement mobile puisqu'il est transporté sur un camion tout terrain mais peut également être transporté par rail, avion de transport ou encore navire.

Tout premier radar mobile GM200 MM/C hollandais. © Thales Fermer

Patriot en longue portée Les Pays-Bas disposent déjà de batteries antiaériennes longue portée MIM-104 Patriot. Celles-ci ont vu plusieurs investissements, avec surtout avec la modernisation d'anciens lance-missiles M901 aux standards de dernière génération M903 . Concrètement, alors que le M901 est uniquement pensé pour tirer le missile antiaérien à capacité anti-missile PAC-2, le lanceur M903 peut tirer la totalité des missiles Patriot (PAC-2, PAC-3 CRI et PAC-3 MSE) voire même équiper un seul lanceur des deux types de missiles de la batterie Patriot : deux missiles PAC-2 avec 6 missiles PAC-3 MSE. Ce mix permet ainsi à cet unique lanceur de pouvoir lancer à la fois des missiles antiaériens longue portée avec une capacité antimissile (PAC-2) mais aussi des missiles antimissiles à capacité antiaérienne (PAC-3 CRI et PAC-3 MSE). Un autre investissement concerne bien évidemment les missiles tirés par ces lance-missiles antiaériens. C'est ainsi que les Pays-Bas font partie des cinq pays s'étant regroupés pour acheter jusqu'à 1000 missiles PAC-2 GEM-T , pour un montant total estimé à 5 milliards d'euros. Une défense antiaérienne revue Ces différents achats sont le résultat d'une volonté politique visant à renforcer la puissance militaire des Pays-Bas. En 2021, 1,36 % du PIB était alloué à sa défense, contre 2,05 % en 2024. Ces nouvelles acquisitions vont permettre d'augmenter les capacités de défense antiaériennes des troupes blindées hollandaises mais aussi d'installations stratégiques : si une partie des systèmes antiaériens sont sur des châssis de véhicules chenillés pour suivre la manœuvre générale des chars et blindés de combat, d'autres systèmes sont fixes ou semi-mobiles, comme les NASAMS et PATRIOT. À noter que ces systèmes forment un tout : une bulle antiaérienne multicouches complète, capable d'intercepter des menaces aériennes classiques (avions et hélicoptères), des missiles de croisière, des missiles balistiques mais aussi des drones, notamment grâce à ce récent achat d'ACSV Skyranger 30.