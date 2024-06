Kongsberg dévoile son tout nouveau système antiaérien mobile NOMADS

Ce 18 juin, Kongsberg Defense and Aerospace a dévoilé pour la toute première fois son système antiaérien mobile et courte portée National Manoeuvre Air Defence System (NOMADS). Concrètement, il s'agit d'un véhicule de la famille de blindés légers chenillés ACSV G5 (Armoured Combat Support Vehicle) produit par FFG et équipé de deux conteneurs lance-missiles antiaériens (2 missiles chacun) ainsi qu'un radar Xenta-M5 de Weibel. Ce radar (bande X, AESA, rotation 0-60 tours/minutes) permet au NOMADS de connaitre toutes les cibles en vol sur une distance de 75 kilomètres autour du véhicule. Un interrogateur IFF (mode 5) est aussi intégré au sein du radar et au niveau interconnectivité, le NOMADS dispose d'une Liaison 16/JREAP-C.

La mise en batterie est rapide (moins d'une minute) mais, le temps que le radar se déploie, l'un des opérateurs scanne la zone à l'aide du tourelleau téléopéré. Ce dernier est équipé d'une mitrailleuse de 12,5 mm et de capteurs électro-optiques jour, infrarouge et thermique. Le drone étant un danger important, le tourelleau est aussi équipée d'une solution soft kill, grâce au brouilleur NightFighter de Steelrock.