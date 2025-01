Des avions de combat français interceptent deux avions russes en mer Baltique

Le 21 janvier, les comptes X du Commandement Aérien de l'OTAN ( @NATO_AIRCOM ) et de l'État-major des Armées françaises ( @EtatMajorFR ) annonçaient que des avions de combat Eurofighter italiens et Rafale français avaient intercepté deux avions au-dessus de la mer Baltique. Les deux appareils appartenaient à la Force aérienne russe et volaient dans l'espace aérien international, au-dessus de la mer Baltique. Cependant, ils ne se conformaient pas aux réglementations aériennes internationales. Les appareils italiens et français ont donc pris les airs pour identifier les avions et les accompagner durant une partie de leur vol. La vidéo publiée par l'État-major des Armées permet d'identifier les deux avions : un avion de transport stratégique Il-76MD-90A Candid et un très intéressant avion de reconnaissance Il-20M Coot-A.

S'il est parfois comparé à l'avion de renseignement électromagnétique EP-3E Aries II de l'US Navy, le Coot-A emporte un équipage bien plus réduit, avec seulement 6 opérateurs en cabine contre 12 pour l'Aries II. Pour l'instant, la présence de cet avion ne s'explique pas : brève reconnaissance de l'île suédoise hautement stratégique du Gotland ? Reconnaissance ELINT des différents radars de la région ?... En revanche, une surveillance de l'opération Baltic Sentry est à infirmer car cette opération est avant tout maritime. Un avion de patrouille maritime Il-38N May de l'Aéronavale russe aurait été bien mieux équipé (radar de surface, bouées sonars, MAD, boule électro-optique,...).

Les FAS en Lituanie

Au total, l'Armée de l'Air et de l'Espace a déployé 4 avions de combat Rafale B (biplace) en Lituanie. Ils participent à la mission enhanced Air Policing (eAP), visant à renforcer les moyens aériens sur le flanc est de l'OTAN et dans ce cas-ci, la mission Baltic Air Policing (BAP). Pour rappel, les trois États baltes ne disposent pas d'une force aérienne et ne peuvent donc assurer la sécurisation de leur espace aérien. C'est ainsi que depuis 2004, des avions de combat armés de pays membres de l'OTAN assurent des alertes H24, 7J/7. Cette posture défensive a été renforcée tous le long du flanc Est de l'OTAN avec l'eAP, d'où la présence des appareils français.

Mais ces Rafale B appartiennent tous à deux unités spécifiques de l'Armée de l'Air et de l'Espace : les escadrons de chasse 1/4 Gascogne et 2/4 La Fayette. Or, ces deux unités font partie des Forces Aériennes Stratégiques, le bras nucléaire de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Les équipages et appareils sont ainsi capables d'emporter un missile Air-Sol Moyenne Portée Amélioré-Rénové (ASMPA-R). Ce dernier est un missile de croisière supersonique, développé et produit en France, et capable d'emporter une charge nucléaire. Cependant, cette mission hautement stratégique n'est pas la seule mission de ces deux escadrons car ils sont aussi capables d'effectuer des missions de bombardement conventionnels ainsi que des missions de protection aérienne, ces appareils pouvant bien évidemment emporter une large gamme de bombes, bombes propulsées air-sol, missiles de croisière et missiles air-air. D'ailleurs, les images et la vidéo montrent qu'ils sont armés d'un missile air-air MICA IR (guidage infrarouge) en bout d'aile et d'un MICA EM (guidage radar) sous l'autre aile.