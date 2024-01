Des astronautes privés européens à bord de l’ISS

Douzième vol habité SpaceX

Affrété par la société californienne Axiom Space, qui réalise sa troisième mission privée depuis avril 2022, le vaisseau Crew Dragon « Freedom » de SpaceX s’est envolé le 18 janvier à 21 h 49 UTC du pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy, en Floride, après un report de 24 heures – le temps notamment de vérifier le système de parachutes de la cabine…

Le vaisseau a rejoint le surlendemain la Station spatiale internationale, s’amarrant à 19 h 42 UTC au module américain Harmony (Node 2).

C’est la douzième fois que SpaceX envoie des hommes dans l’espace depuis mai 2020 (mission Demo2).

Trois bleus et un vétéran

Aux côtés de Michael Lopez-Alegria, ancien astronaute de la Nasa (65 ans, sixième vol), trois pilotes militaires européens, dont les sièges ont été payés par leurs pays respectifs – a priori 55 millions de dollars par personne : l’Italien Walter Villadei (49 ans), le Turc Alper Gezeravci (44 ans) et le Suédois Marcus Wandt (43 ans).

Les trois hommes n’avaient encore jamais séjourné autour de la Terre, mais Walter Villadei a déjà connu une dizaine de minutes de micropesanteur le 23 juin 2023, lors du premier vol commercial suborbital à bord de l’avion-fusée SpaceShipTwo de Virgin Galactic, Galactic 01.

Avec Axiom 3, Walter Villadei est devenu le huitième astronaute italien, Marcus Wandt le second astronaute suédois (après le physicien Christer Fuglesang, qui avait participé à deux missions navette, en décembre 2006 et septembre 2009), et Alper Gezeravci le premier astronaute turc.

Huit nationalités représentées

Quatorze personnes (dont deux Scandinaves) séjournent donc simultanément dans l'espace en ce moment (onze à bord de l’ISS et trois à bord de la station chinoise CSS) : trois Américains (Jasmin Moghbeli, Loral O'Hara, Michael Lopez-Alegria), trois Chinois (Tang Hongbo, Tang Shengjie et Jiang Xinlin), un Danois (Andreas Mogensen), un Italien (Walter Villadei), un Japonais (Satoshi Furukawa), trois Russes (Konstantin Borissov, Oleg Kononeko et Nikolaï Tchoub), un Suédois (Marcus Wandt) et un Turc (Alper Gezeravci).

Un scénario inattendu

Marcus Wandt offre un parcours inattendu en Europe : retenu comme astronaute de réserve en novembre 2022, à l’issue de la quatrième sélection d’astronautes de l’Agence spatiale européenne, il n’était pas censé se voir affecté aussi rapidement à un vol spatial.

Mais, en juin 2023, la Suède a profité de l’offre d’Axiom Space pour le désigner comme titulaire de la mission Muninn (Passion ou émotion, en vieux norrois), financée hors ESA par la Swedish Space Corporation (SSC), les Forces armées suédoises, le constructeur Saab (où est chef des pilotes d’essais) et la société FAM.

Un scénario que l’Agence n’avait certainement pas vu venir, et qui devrait être amené à se répéter – on parle d’une affectation d’ici la fin de l’année d’un autre astronaute de réserve européen, le Polonais Slawosz Uznanski, pour la mission Axiom 4…