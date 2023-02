Delta TechOps révise les moteurs GTF™ de Pratt & Whitney

Nouveau centre de maintenance pour les moteurs des Airbus A220 et A320neo

L'installation de 155 000 pieds carrés à Atlanta abritera des capacités de démontage, d'assemblage et de test pour les moteurs équipant les avions de la famille Airbus A220 et A320neo. Les dirigeants de Delta et de Pratt & Whitney étaient présents aux côtés du commissaire Pat Wilson du département du développement économique de Géorgie, des médias et des employés.

Depuis des années, nous travaillons ensemble pour surmonter les défis et trouver des solutions créatives et mutuellement bénéfiques, a déclaré Shane Eddy, président de Pratt & Whitney. "Cette magnifique installation plus grande marque le dernier chapitre de notre engagement commun à fournir aux clients un service MRO de classe mondiale et illustre la demande croissante de moteurs GTF."

Réseau MRO GTF de Pratt & Whitney étendu pour répondre à la demande

Avec plus de 10 000 commandes de moteurs et des engagements de plus de 90 clients, les moteurs GTF équipent désormais plus de 1 400 avions auprès de 64 opérateurs dans trois familles d'avions. Pour suivre le rythme de la flotte croissante, le réseau MRO GTF continue de s'étendre dans le monde entier.

"Pratt & Whitney est confronté à une forte augmentation de la production MRO cette année et les années à venir", a déclaré Rick Deurloo, président, Commercial Engines, Pratt & Whitney. "Notre réseau GTF MRO réalise des investissements importants pour s'assurer que les besoins de nos clients restent notre priorité et que nos services de révision remettent rapidement les moteurs en service. Le nouvel atelier de révision de Delta augmentera considérablement le nombre de moteurs qu'il entretient chaque année."

"Les moteurs GTF de Pratt & Whitney n'équiperont pas seulement la flotte du futur de Delta, mais de nombreux autres opérateurs commerciaux en Amérique et au-delà", a déclaré Mahendra Nair, vice-président principal de Delta, TechOps Operations and Supply Chain. "L'ouverture de cette nouvelle installation nous aidera à continuer à fournir des emplois et des moteurs fiables pour les années à venir."

Delta TechOps augmente sa capacité de révision de moteurs

La plus grande installation de Delta permettra à l'atelier de réviser plus de 300 moteurs GTF par an. Membre du GTF MRO Network depuis 2019, Delta TechOps a intronisé son premier moteur PW1100G-JM en 2020 et son premier moteur PW1500G plus tôt cette année, à la fin du mois de janvier, au sein de la nouvelle installation.

Pratt & Whitney équipe actuellement plus de 260 appareils de la flotte de Delta, dont environ 80 sont des A220 ou des A321neo. En plus du travail de GTF MRO, Delta TechOps fournit également un soutien supplémentaire de déchargement pour les moteurs commerciaux matures de Pratt & Whitney, notamment les moteurs PW2000 et PW4000-94MC.

Le réseau GTF MRO en expansion est composé des principales sociétés de MRO de l'industrie. Il existe actuellement 10 centres de moteurs GTF MRO actifs dans le monde. Le réseau GTF MRO fait partie des solutions EngineWise® de Pratt & ; Whitney, qui offrent aux exploitants de moteurs une variété de services après-vente se traduisant par une valeur durable et à long terme.