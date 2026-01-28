Delta reprend une commande ferme de 31 Airbus

La compagnie aérienne Delta vient de faire un joli cadeau de début d'année au constructeur Airbus. Le transporteur aérien américain a en effet annoncé une nouvelle commande ferme pour 31 nouveaux appareils : 16 Airbus A330-900 et 15 Airbus A350-900 livrables à partir de 2029. Cette commande est en fait nouvelle pour 21 appareils, mais est constituée d'une conversion d'options d'achats pour dix appareils. Delta dispose encore d'options d'achats pour 20 appareils supplémentaires.

Une fois livrés, la flotte gros-porteurs de Delta comportera au total 55 Airbus A330neo et 79 Airbus A350, dont 20 Airbus A350-1000, dont les livraisons devraient débuter à partir de 2027. Selon les chiffres d'Airbus, Delta exploite déjà plus de 500 appareils du constructeur européen, couvrant l'ensemble des modèles de l'Airbus A220 à l'Airbus A350-900. La compagnie américaine a un "backlog" (carnet de commandes) de 200 appareils, incluant les Airbus A350-1000.