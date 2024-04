Delta relance son Nice-New York

La compagnie américaine Delta a relancé le 30 mars sa liaison quotidienne sans escale Nice-New York JFK, pour la 32eme année consécutive, ce qui fait de Delta la compagnie américaine opérant le plus anciennement à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur. Le vol décolle de Nice à 14h et atterrit à New York JFK à 17h10, heure locale. Le vol retour décolle de New York à 18h05 heure locale, et atterrit le lendemain à Nice à 8h15.

Nouveau salon premium à New York JFK

Avec des vols quotidiens de Nice vers New York, les voyageurs français bénéficieront de nombreuses correspondances pratiques vers des destinations à travers les États-Unis via le hub de la compagnie présent au terminal 4 de l’aéroport New York-JFK. De plus, l’aéroport inaugurera cet été le premier salon Premium de Delta, un vaste espace de 3 500m² qui comprendra à la fois une brasserie et un buffet concocté par un Chef avec une cuisine ouverte, et des espaces de bien-être dédiés.

Attirer la clientèle américaine dans l'optique des JO de Paris

La relance du vol Nice-New York est non seulement une bonne nouvelle pour les voyageurs au départ de Nice, mais aussi pour l’économie locale. En effet, cette liaison va attirer de nombreux touristes américains en quête de vacances sur la Côte d’Azur. Ce vol permet également de connecter la côte est des États-Unis et le sud de la France en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En effet, plusieurs épreuves se dérouleront dans la région : football (Nice et Marseille) et voile (Marseille).