Delta relance sa route Nice-Atlanta

A compter du 13 mai 2023, la compagnie Delta Air Lines va relancer sa desserte quotidienne sans escale entre Nice et Atlanta, augmentant l’offre de la compagnie aérienne du sud de la France vers les Etats-Unis à plus de 3 300 sièges hebdomadaires pendant la haute saison.

600 vols hebdomadaires et 26 destinations en Europe pour Delta

La liaison Nice-Atlanta de Delta viendra compléter le vol quotidien existant de la compagnie aérienne vers New York-JFK. Cette nouvelle ligne depuis la France fait partie désormais de ce qui deviendra le plus grand réseau européen de Delta, qui verra la compagnie aérienne opérer plus de 600 vols hebdomadaires vers 26 destinations à travers l’Europe. Le vol sera opéré à bord d'un Boeing 767 de 238 sièges, offrant un choix de toutes les expériences de cabine Delta, notamment : Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ et Main Cabin, et sera opéré en collaboration avec Air France, KLM et Virgin Atlantic. Les vols décolleront de Nice à 11h, et arriveront à Atlanta à 15h25 (heure locale). Les retours décolleront d’Atlanta à 21h et arriveront à Nice le lendemain à 12h20.

Classe Delta Premium Select améliorée

De plus, Delta a récemment amélioré les services passagers lié à la classe Delta Premium Select, qui propose des repas élaborés, des équipements de fabrication artisanale haut de gamme, et davantage de services dédiés, avec l’opportunité d'utiliser la technologie d'innovation pour façonner le parcours client (ex. en utilisant l'application FlyDelta, la reconnaissance faciale, le système de suivi des bagages RFID, etc.). Les clients de Delta Premium Select ont également plus d'espace pour s'étirer et se détendre avec un siège plus large, une inclinaison supplémentaire, et un repose-pieds et un repose-jambes réglables. Tous les clients Delta à bord ont accès à des écrans de divertissement individuels proposant une multitude de contenus premium sur Delta Studio, des prises de courant dans les sièges pour leurs appareils, une connexion Wi-Fi rapide disponible à l'achat et une messagerie mobile gratuite.