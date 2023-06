Delta présente le plus important programme transatlantique estival de son histoire

Les compagnies américaines sont bien décidées à capter le maximum de la reprise du transport aérien international après plus de deux ans et demi de crise liée à la pandémie de Covid et parmi celles-ci, Delta a mis le paquet sur son réseau transatlantique pour retrouver et dépasser le trafic d'avant-crise. Au total, Delta Airlines proposera durant tout l'été un total allant jusqu'à 650 fréquences hebdomadaires en pointe. La compagnie va exploiter durant toute la période estivale un total de 77 routes vers 32 destinations en Europe. Cela représente une croissance de 30% de la capacité en sièges par rapport à 2022.

Nice-Atlanta, route inédite

Depuis les trois derniers mois, Delta a lancé ou relancé 32 de ses routes transatlantiques. En mars, la compagnie américaine a relancé sa desserte quotidienne entre Atlanta et Tel Aviv (Israël). Le 12 mai, Delta a lancé une nouvelle liaison quotidienne inédite entre Nice et Atlanta qui sera opérée jusqu'au 29 septembre 2023. Elle vient compléter la liaison quotidienne entre Nice et New York JFK qui a été relancée le 26 mars et qui sera exploitée jusqu'au 28 octobre 2023. Rappelons que Delta a aussi relancé depuis le 10 mai sa desserte quotidienne entre Paris CDG et Los Angeles.

Programme historique transatlantique au départ de New York

C'est aussi depuis le mois de mai que Delta a lancé une nouvelle desserte quotidienne entre Atlanta et la ville écossaise d'Edimbourg. La compagnie américaine membre de l'alliance Skyteam a aussi relancé sa desserte quotidienne Los Angeles et Londres-Heathrow. Parallèlement, Delta propose cet été le plus important programme transatlantique de son histoire au départ de New York-JFK avec un total de 230 départs hebdomadaires vers 26 destinations, avec notamment le lancement d'une liaison inédite vers Genève et la relance des deux dessertes saisonnières vers Venise et Prague.