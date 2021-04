Delta avance vers le retour à la normale

Rétablissement du siège du milieu

Alors que le trafic aérien aux Etats-Unis est en train de franchement redécoller, grâce notamment à la reprise économique, Delta rétablit peu à peu ses conditions normales d'exploitation. Alors qu'elle avait suspendu l'usage des sièges des rangées du milieu en avril 2020, la compagnie aérienne a ainsi annoncé qu'elle suspendait ce blocage. "Les relations que nous avons nouées, ainsi que le fait que près de 65% de ceux qui ont volé avec Delta en 2019 prévoient de recevoir au moins une dose du vaccin Covid-19 d'ici le 1er mai, nous donnent l'assurance d'offrir aux passagers la possibilité de choisir n'importe quel siège sur nos avions, tout en introduisant de nouveaux services, produits et récompenses pour améliorer l'expérience voyage", précise Ed Bastian, PDG de Delta.

Retour à la normale du service restauration

Ainsi les collations à bord des avions sont de retour dès le 14 avril. Après un processus de refonte complet qui prenait notamment en compte les commentaires du personnel de bord, le service de restauration fait le premier pas vers un retour en toute sécurité avec de nouvelles saveurs et des snacks plus classiques. Début juin, les passagers voyageant en Delta One ou en Première classe sur certains vols transaméricains verront le retour de plats chauds, et les passagers de Première classe sur d'autres liaisons domestiques clés profiteront de repas frais en boîte à compter de début juillet.

Prolongation de la validité des billets

Delta propose par ailleurs à ses passagers plus de temps pour planifier et réserver un voyage avec une extension de crédit voyage permettant une plus grande flexibilité. Les billets expirent normalement un an après l'achat. Delta prolonge désormais la validité de tous les billets prenant fin en 2021, et de tous les billets achetés en 2021, jusqu'au 31 décembre 2022. Par ailleurs, Delta prolonge son exonération des frais de modification pour tous les billets Basic Economy achetés avant le 30 avril 2021, ainsi que pour tous les billets en provenance de l'extérieur de l'Amérique du Nord. Enfin, du 1er avril à la fin 2021, les passagers peuvent gagner jusqu'à 75% de bonus supplémentaire pour bénéficier du statut Medallion sur la plupart des catégories de billets, y compris Award Travel.