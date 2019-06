Delta Air Lines prend 4,3% de l'actionnaire majoritaire de Korean Air

La compagnie américaine Delta Air Lines a annoncé le rachat de 4,3% du capital de Hanjin-KAL Corp, le principal actionnaire de la compagnie Korean Air (à hauteur de 30%), avec l'ambition de monter à terme à 10%, si les autorités régulatrices le permettent.

Delta Air Lines et Korean Air ont conclu une co-entreprise (ou "joint-venture"), il y a environ un an, en mai 2018. Le large réseau transpacifique formé par ce partenariat offre aux passagers de Delta et de Korean Air un accès à plus de 290 destinations sur le continent américain et à plus de 80 en Asie. Les compagnies aériennes travaillent main dans la main avec des calendriers optimisés, un système informatique intégré, un service commun pour les activités commerciales et marketing, et un partage de leurs locaux. Le développement de cette co-entreprise a été facilité par le déménagement de Korean Air au terminal 2 de l'aéroport d'Incheon aux côtés de Delta.

"C'est toujours un de nos partenariats les plus efficaces et s'intégrant le plus rapidement, et l'expérience nous dit que cet investissement va permettre de renforcer notre relation au fur et à mesure que nous allons capitaliser sur la valeur de cette co-entreprise", a déclaré Ed Bastian, à l'issue de l'annonce.