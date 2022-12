Défense : Safran fera le MCO des moteurs du Dassault ATL2

Safran Aircraft Engines sur le MCO des moteurs Tyne des ATL2

La Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) a notifié, le 14 décembre 2022, le marché IROISE consacré au Maintien en condition opérationnelle (MCO) des moteurs Rolls-Royce Tyne équipant les avions Atlantique 2 (ATL2) du ministère des Armées à la société Safran Aircraft Engines, pour une durée de 18 ans.

22 Dassault ATL2 concernés

Seul aéronef de patrouille maritime de fabrication française en service depuis la fin des années 90, l’Atlantique 2 a été conçu pour la lutte anti-sous-marine armée. Il contribue à la sûreté et l’autonomie des Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de la Force océanique stratégique (FOST), contribue à la protection des forces navales en opération et participe à la maîtrise du milieu aéromaritime sous et sur la surface, du littoral au grand large. Il peut également être configuré pour assurer du recueil de renseignements et diverses missions au-dessus de la terre. Pas moins de 22 appareils assurent les missions au départ de la métropole ainsi qu’au-dessus de divers théâtres d’opérations.

Le Tyne : un moteur développé par Rolls-Royce

Le moteur Tyne qui équipe l’ATL2 a été développé par Rolls-Royce dans les années 1950 et a équipé, entre autres, le C160 Transall. Sans oublier les Canadair CL-44 ou encore les Short Belfast . Le marché IROISE permettra de maintenir des objectifs de disponibilité de ce moteur à un très haut niveau jusqu’au retrait de service de l’ATL2 qui n'est manifestement pas prévu avant 18 ans, vu la durée du contrat MCO.