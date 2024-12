Défense : « Les FAS ont structuré l'Armée de l'Air et de l'Espace »

Le général Stéphane Virem est devenu commandant des forces aériennes stratégiques (FAS) le 16 septembre, succédant au général Jérôme Bellanger, promu chef d'état-major de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Il détaille pour Air et Cosmos les engagements des FAS en cette soixantième année d'existence, et les évolutions futures.