Défense : le remplacement des ATL2 à l'horizon 2030 est lancé

Airbus A320neo ou Dassault Falcon 10X

La Direction Générale de l'Armement (DGA) vient de notifier à Airbus Defence & Space et Dassault Aviation deux études d'architecture de système de patrouille maritime futur d'un montant de 10,9 M€. Sur la base d'un de leurs avions, Airbus A320neo pour Airbus et Falcon 10X pour Dassault Aviation, chacun proposera une solution répondant au besoin de la Marine nationale à l'horizon post 2030. La durée de ces études sera de 18 mois et contribueront aux réflexions sur l’avion de patrouille maritime futur, dont le lancement est envisagé en 2026 dans la perspective d’une nouvelle capacité dans la décennie 2030-2040.

Coopération avec d'autres partenaires européens

Ces solutions devront rester ouvertes à la coopération avec d'autres partenaires européens. Les innovations étudiées pendant ces études pourront porter sur l’amélioration des capteurs, des moyens de communication, sur l’introduction de logiques basées sur de l’intelligence artificielle ou sur l’intégration de nouvelles armes, notamment le futur missile anti navire.

22 ATL2 dont 18 en cours de rénovation

La mission Patmar est actuellement remplie par 22 aéronefs Atlantique 2 (ATL2) dont 18 sont actuellement en cours de rénovation sous la maîtrise d'ouvrage de la DGA.