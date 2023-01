Défense : le marché de la rénovation cockpit des CASA CN235 est notifié

CN235 : rénovation cockpit pour 107 M€

La Direction générale de l'armement a notifié le 20 décembre 2022 aux co-traitants Sabena technics Bod et Thales Avs France SAS un accord-cadre portant sur la rénovation du cockpit des CN235-200 et CN235-300 de l’armée de l’Air et de l’Espace, les plus anciens en service depuis 1992 ; la part ferme du contrat s’élève à 107 M€. L’objectif est de remplacer l’avionique actuelle des aéronefs par une avionique moderne permettant leur exploitation jusqu’à l’horizon 2040.

Modernisation entre 2026 et 2031

L’objectif de cette rénovation est de mettre les avions en conformité avec les nouvelles normes internationales de navigation aérienne pour leur permettre de continuer à s’insérer dans le trafic aérien civil en augmentant la précision de la navigation et en remplaçant les équipements obsolètes. La rénovation améliorera également les performances de navigation pour les missions tactiques. L’accord-cadre comprend en part ferme le développement, la qualification et la certification de la modification avionique des CN235 et la livraison fin 2026 d’un prototype pour chacune des 2 versions de l’aéronef, l'un correspondant à la version CN235-200 et l’autre à la version CN235-300. La modernisation de la totalité des 27 avions de la flotte interviendra entre 2026 et 2031.

27 CASA CN235 en service au sein de l'Armée de l'Air et de l'Espace

Les CN235 sont des avions tactiques médians de classe 5 tonnes d’emport de fret ou 40 passagers. La flotte répartie en 19 CN235-200 et 8 CN235-300 est exploitée en métropole, en outre-mer et dans le cadre d’opérations extérieures pour des missions variées : soutien à la population, recherche et sauvetage, évacuations médicales et sanitaires, transport logistique avec capacité d’atterrissage sur pistes sommaires, missions de largage de troupes et de charges.