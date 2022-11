Défense : DCI monte en puissance dans le MCO

"L'appétit vient en mangeant"

« L’appétit vient en mangeant », comme dit le dicton. Chez Défense Conseil International (DCI), cela s'appelle réaliser « une étape supplémentaire dans la courbe d'apprentissage ». La société privée, dont 55 % du capital sont détenus par l'Agence des participations de l'État, réalise depuis trois ans maintenant une réelle accélération dans le domaine du maintien en condition opérationnelle (MCO) et la mise à disposition d’hélicoptères pour les forces armées françaises.

Une accélération favorisée par la mise en place de la verticalisation des contrats de soutien sous l'impulsion de Florence Parly, alors ministre des Armées. En janvier 2019, par le biais de sa filiale HeliDax, DCI remporte le marché de MCO des hélicoptères Airbus Fennec de l'Armée de Terre sur une durée de dix ans. Suit, la même année pour DCI, le contrat portant sur la fourniture de douze hélicoptères Dauphin à la Marine nationale pour une période similaire.

Nouvelles expertises

Des appareils fournis par Héli-Union et « militarisés » sous maîtrise d'œuvre de Héli-Union mais avec modifications réalisées par DCI notamment via HeliDax : refonte complète du cockpit, pose de treuils, révision de la disposition des sièges dans l’habitacle, ... L'occasion pour les équipes de la direction des moyens aéronautiques de DCI, créée en 2019, d'acquérir de nouvelles expertises industrielles, lesquelles ont été initiées sur la très conséquente flotte d'Airbus H120 de HeliDax et dédiée à la formation des pilotes de l'ALAT.

Pas moins de 36 machines sur lesquelles se forment aussi les pilotes de la Gendarmerie, de la Marine et ceux des forces armées belges et qui ont intégré des modifications réalisées par les équipes de la société pour installer un coupe-câble et un système de détection anti-collision. Avec cette expertise acquise sur H120 et Dauphin, DCI compte bien être partie prenante sur les modifications qui seront aussi réalisées sur les sept H225 d'occasion destinés à l'Armée de l'Air et de l'Espace dans le cadre d'une location-vente.

Les modifications qui sont requises relèvent de la même gamme que celles réalisées sur les Dauphin. L'appel d'offres a été lancé il y a dix-huit mois maintenant et il est toujours en cours. Le H225 est une machine que les équipes de DCI connaissent bien puisqu'elles ont réceptionné, en liaison avec Airbus Helicopters, la flotte des Caracal achetés par le Koweit. Au total, cela fera 30 appareils dont le MCO est assuré par DCI qui s'est d'abord fait la main, et ce dès les années 90, sur les Puma, Super Puma et Gazelle opérés par les forces armées du Koweit.

« L’objectif est à la fois de monter en compétence sur des catégories d'appareils différents de plus en plus complexes tout en prenant soin, pour chacune de ces étapes, de nous engager sur le niveau de qualité associé », souligne Samuel Fringant, président de DCI et qui vient d'être prolongé pour cinq ans. Et côté performance, DCI a aussi des arguments à faire valoir. Depuis la prise en main du soutien des Fennec de l'Armée de Terre, le taux de disponibilité a été multiplié par deux, passant de 2 500 heures de vol en 2018 à 5 100 heures en 2021, selon les chiffres de la DMAé.

La vitrine HeliDax

Autre vitrine de la qualité de services de DCI : le taux de disponibilité de la flotte H120 de HeliDax qui est de 100 %. Pour les 36 appareils dédiés à la formation des pilotes de l'ALAT, cela représente dans les faits 32 H120 en ligne de vol tous les jours. Le cap des 250 000 heures de vol vient d'être franchi et cela représente plus de 600 heures de vol par machine par an. Des hélicoptères extrêmement sollicités dans le cadre d'une formation dont le niveau d'exigence est l’un des plus élevé au monde (250 000 heures de vol et aussi plus de 250 000 auto-rotations).

Une réussite qui mobilise non seulement 110 personnes chez HeliDax mais également une mobilisation totale en terme de soutien : du nettoyage des pare-brises à la grande visite en passant par la petite visite, la gestion des stocks et des obsolescences et les services Camo (gestion du maintien de navigabilité par le suivi des échéances de maintenance et des exigences réglementaires/ndlr). Sans oublier la présence d'équipes en soutien sur les deux bases utilisées dans les Pyrénées pour la formation des équipages.

Cela vaut également pour les quatre H120 qui sont dédiés au Centre International de formation hélicoptère (CIFH) dont les formations, ouvertes aux pilotes étrangers, sont labellisées sur les mêmes standards que ceux que l'Ecole de l'ALAT. Et cette mobilisation n'a pas fléchi pendant la pandémie de Covid. « Nous avons garanti notre niveau de soutien opérationnel pendant toute la période de la pandémie. Et cela est aussi un facteur différenciant, notamment à l'international », souligne le président de DCI. C’est dans ce contexte que le nombre de clients étrangers, notamment africains n’a cessé de croitre ces dernières années.

Une offre de services la plus complète possible

La mise à disposition de moyens et le MCO ainsi que la formation vont en effet de plus en plus de pair aux yeux des clients étrangers que cible DCI. La formation est certes le cœur de métier de DCI dédiée « au transfert des savoir-faire de nos armées et de la DGA au profit des pays partenaires de la France » mais l'un des trois axes du plan stratégique 2022-2027 que Samuel Fringant est chargé de mettre en musique est « le positionnement de DCI sur des activités adjacentes et complémentaires à la formation ».

Pouvant s'appuyer sur des services aux qualités reconnues dans le secteur de la défense, DCI bâtit donc progressivement, par le biais de la verticalisation du MCO en France, une offre de services industriels la plus complète possible avec une priorité similaire de satisfaction client. « L'image de qualité des prestations en France que nous renvoyons est pour nous la meilleure vitrine qui soit pour promouvoir notre action et l'influence de nos savoir-faire militaires à l'international », estime Samuel Fringant.

DCI lorgne sur les voilures fixes

D'autant que ce dernier a bien l'intention de continuer à agrandir l'empreinte MCO de DCI sur le marché français du secteur de la défense. Dans la ligne de mire, la verticalisation du soutien des futures flottes H160 Guépard au sein des forces. L'ambition de DCI est donc de bâtir un modèle français similaire et concurrent face « à la volonté croissante d'un certain nombre de pays de s'autonomiser ».

Et pas seulement sur le segment de l'hélicoptère qui représente désormais un tiers de l'activité de DCI qui voit aussi dans le segment des « voilures fixes » un évident relais de croissance « parfaitement légitime » au regard « des savoir-faire des armées françaises » et des demandes croissantes du marché.