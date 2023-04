Défense : Cobham Aerospace Communications sur l'Airbus Guépard

Un système de gestion audio/radio intégré prenant en compte la cybersécurité

Cobham Aerospace Communications est sélectionné par Airbus Helicopters pour un système de mission critique du programme HIL (hélicoptère interarmées léger multirôle des forces armées françaises, basé sur la plateforme H-160), dirigé par la Direction Générale de l'Armement : le système de gestion audio/radio intégré. Ce système est un système de gestion audio intégré qui est entièrement conforme aux dernières normes avioniques, Airbus et OTAN et qui fournit des fonctions avancées pour les communications des pilotes et de l'équipage (SDIP-27, DO-160, SPX, DO178C). Le système est basé sur une nouvelle génération d'ordinateurs audio et de panneaux de contrôle audio permettant des communications

sécurisées et protégées, tout en respectant les exigences de cybersécurité.

Capacité à proposer des solutions sur mesure

Rabah Bouda, directeur Ingénierie Cobham Aerospace Communications, a déclaré: "Nos technologies offrent un ensemble unique de capacités aux systèmes de l'hélicoptère. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe d'Airbus Helicopters pour concevoir le système le mieux adapté à l'hélicoptère, en termes de poids, de cybersécurité et de fiabilité". Yves Ambiehl, directeur Ventes & Marketing de Cobham Aerospace Communications, commente de son côté : "Ce contrat démontre notre capacité à proposer des solutions sur mesure, les mieux adaptées aux besoins d'Airbus Helicopters et des forces françaises. Nous sommes fiers de contribuer au succès du programme HIL avec nos produits et nos technologies".

Cobham Aerospace Communications fournisseur de systèmes avioniques

Cobham Aerospace Communications est un fournisseur de premier plan de systèmes avioniques dans le domaine des communications par satellite, de la gestion audio/radio, des antennes, des éclairages et autres systèmes avioniques (horloges, interfaces homme-machine). Cobham Aerospace

Communications est une société internationale dont le siège social est situé à Rungis (Paris), en France, et qui opère sur plusieurs sites dans le monde, en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et au Danemark.