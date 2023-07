Défense : Airbus poursuit le MCO des A400M de la Luftwaffe

MCO des Airbus A400M : le contrat est prolongé de sept ans et demi

Airbus vient de se voir renouveler le contrat MCO (maintien en conditions opérationnelles) de la flotte d'A400M de la Luftwaffe par le BAAINBw (l'Office fédéral de l'équipement de la Bundeswehr). La durée est de sept ans et demi et il s'agit d'un prolongement du premier contrat en vigueur depuis le mois de décembre 2014. "Cette extension de contrat témoigne de l'engagement à long terme du gouvernement allemand en faveur de l'A400M", commente Jean-Brice Dumont, directeur pour les systèmes aériens militaires d'Airbus Defence and Space.

Trois ateliers en soutien

Le soutien technique industriel du parc d'Airbus A400M de la Luftwaffe est assuré par le centre de l'industriel implanté sur la base aérienne de Wunstorf et le centre de compétences de Getafe en Espagne. Les travaux de MRO seront aussi réalisés à Wunstorf ainsi que sur l'aéroport de Hannovre et l'atelier d'Airbus à Manching, près de Munich.

Ouverture d'un centre de maintenance dédié en 2027

Le prolongement du contrat s'accompagne de la mise en place d'un centre de maintenance dédié A400M à proximité directe de la base aérienne de Wunstorf. Le site, qui accueillera également l'actuel centre de soutien, sera opérationnel en 2027. Les travaux de construction doivent commencer incessamment sous peu. A terme, l'ensemble mobilisera 300 employés. La Luftwaffe compte actuellement 40 Airbus A400M en flotte et doit encore en réceptionner 13 exemplaires.