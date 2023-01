Défense : Airbus et VDL Group vont produire un terminal de communication laser aéroporté

UltraAir : démonstration d'un prototype et premier essai en vol en 2024.

Airbus et VDL Group ont signé un accord de partenariat pour le développement et la fabrication d'un terminal de communication laser pour avion, appelé UltraAir. Sur la base du développement mené par Airbus et l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée (TNO), les deux entreprises vont maintenant préparer la démonstration d'un prototype et un premier essai en vol en 2024. À partir de 2024, Airbus et VDL Group - un fournisseur industriel néerlandais de haute technologie - poursuivront l'industrialisation du prototype afin de le rendre prêt à être intégré à un avion d'accueil. VDL apporte au partenariat la conception pour la production et fabriquera les systèmes critiques. Un essai en vol de ce prototype industrialisé est prévu en 2025 sur un avion.

Permettre aux avions militaires et aux drones de se connecter au sein d'un combat cloud

UltraAir permettra l'échange de grandes quantités de données à l'aide de faisceaux laser dans un réseau de stations au sol et de satellites en orbite géostationnaire à 36 000 km au-dessus de la Terre. Doté d'une technologie inégalée comprenant un système mécatronique optique extrêmement stable et précis, ce terminal laser ouvrira la voie à des débits de transmission de données qui pourraient atteindre plusieurs gigabits par seconde tout en assurant un antibrouillage et une faible probabilité d'interception.



De cette manière, UltraAir permettra aux avions militaires et aux drones (Unmanned Aerial Vehicles) de se connecter au sein d'un nuage de combat multi-domaines grâce à des constellations de satellites à base de laser telles que SpaceDataHighway d'Airbus. Il s'agit d'une étape clé dans la stratégie globale d'Airbus visant à faire progresser les communications par laser, ce qui permettra de mettre en avant les avantages de cette technologie en tant qu'élément différenciateur clé pour fournir une collaboration de combat multi-domaine aux clients gouvernementaux et de défense. À plus long terme, UltraAir pourrait également être mis en œuvre sur des avions commerciaux pour permettre aux passagers des compagnies aériennes d'établir des connexions de données à haut débit.

Les liaisons laser ont également l'avantage d'éviter les interférences et la détection

Regardées comme la solution pour le trafic de données à l'ère quantique, les technologies de communication laser constituent la prochaine révolution dans les communications par satellite (satcom). Alors que la demande de bande passante pour les satellites ne cesse de croître, les bandes de radiofréquences traditionnelles des satcoms connaissent des goulots d'étranglement. La communication laser apporte 1 000 fois plus de données, 10 fois plus vite que le réseau actuel. Les liaisons laser ont également l'avantage d'éviter les interférences et la détection, car par rapport aux fréquences radio déjà encombrées, elles sont extrêmement difficiles à intercepter en raison d'un faisceau beaucoup plus étroit. Ainsi, les terminaux laser peuvent être plus légers, consommer moins d'énergie et offrir une sécurité encore meilleure que la radio.



Cofinancé par Airbus et VDL Group, le projet UltraAir est également soutenu par le programme ScyLight (Secure and Laser Communication Technology) de l'ESA et par le programme "NxtGen Hightech", dans le cadre du Dutch Growth Fund, dirigé par TNO et un grand groupe d'entreprises néerlandaises.