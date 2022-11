Décès du pionnier de l'hélicoptère privé, Frank Robinson

Aux côtés de Sikorsky, Piasecki, Bell

C'est le 12 novembre 2022 que Frank Robinson, fondateur de la société Robinson Helicopter Company, est décédé, à l'âge de 92 ans, paisiblement dans sa maison de Rolling Hills, en Californie. L'un des noms les plus connus de l'industrie américaine de l'hélicoptère, aux côtés de Piasecki, Sikorsky, Bell a ainsi laissé son empreinte avec les R22, R44 et R66. Connus pour leur simplicité et leur fiabilité, ces hélicoptères populaires ont un profil distinct et peuvent être repérés facilement et fréquemment dans le monde entier. La fascination de Robinson pour les hélicoptères a commencé en 1939, à l'âge de neuf ans, lorsqu'il vit une photo d'Igor Sikorsky aux commandes de son hélicoptère VS-300, une image qui a captivé Robinson et orienté le travail de sa vie.

De Cessna à Robinson

Frank Robinson obtint un diplôme BSME à l'Université de Washington, puis a suivi les cours de l'école d'ingénieurs aéronautiques de l'Université d'État de Wichita. Sa carrière a commencé à la fin des années 1950 chez Cessna et s'est poursuivie dans les années 1960 au sein de nombreuses entreprises aérospatiales de premier plan, notamment Bell et Hughes (aujourd'hui Boeing). En 1973, à l'âge de quarante-trois ans, ne parvenant à intéresser aucun de ses employeurs à l'idée d'un simple hélicoptère personnel, il démissionne de son poste chez Hughes et fonde la Robinson Helicopter Company dans sa maison de Palos Verdes, en Californie.

R22 au R66 en passant par le R44

Six ans plus tard, défiant les critiques et surmontant d'énormes obstacles, Robinson obtient la certification FAA pour son hélicoptère biplace à moteur à piston R22. La société d'hélicoptères inconnue a livré son premier R22 de série en octobre 1979. En 1989, le R22 avait pris pied dans l'aviation générale, ouvrant un marché jusque-là inexploité pour la propriété privée d'hélicoptères. Au début des années 1990, réalisant le potentiel d'un hélicoptère léger de taille moyenne, Robinson a introduit le R44, un appareil à quatre places à moteur à piston. Les commandes pour le R44 se sont rapidement accumulées et la société est devenue un acteur reconnu dans l'industrie de l'aviation. En 2010, Robinson a de nouveau élargi sa gamme avec le R66, un hélicoptère à turbine de cinq places. Affectueusement qualifié de "rock star" dans certains milieux de l'aviation, Robinson a pris sa retraite en 2010 à l'âge de 80 ans.