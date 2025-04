Décès de Val Kilmer : l'intrépide Iceman de Top Gun n'est plus

Iceman

Ce 1er avril 2025, Mercedes Kilmer, fille de Val Kilmer, annonçait au New York Times le décès de son père, suite à une pneumonie. Parmi sa filmographie, l'acteur connu plusieurs films à succès, tels que Les Doors (1991) en tant qu'iconique chanteur Jim Morrison, Heat (1995) et sa célèbre fusillade,... mais aussi et surtout, le monde de l'aéronautique avec Top Gun (1986).

Célèbre film pour les fanas de l'aviation, il incarnait le rôle du lieutenant Tom Kazansky, plus connu sous son nom de code "Iceman" (littéralement, homme des glaces). D'après un certain lieutenant Nick Bradshaw, dit Goose, ce nom code lui vient "de sa façon de voler, froide comme la glace, sans erreur, il t'épuise, t'ennuie,... tu es frustré, tu fais une erreur et il t'abat". Il remporte, avec son officier système d'arme, le trophée Top Gun 1986 mais son haut fait d'arme sera effectué 24 heures seulement après la remise du trophée. En effet, alors que le navire américain de communication SS Slayton fut victime d'une avarie, ce dernier a dérivé dans les eaux territoriales d'un pays ennemi.

L'US Navy a alors monté une opération de secours, avec l'appui du porte-avions USS Enterprise (CNV-65, classe Enterprise). Celui-ci est catapulté à bord d'un chasseur F-14A Tomcat de l'escadron VF-213, accompagné d'un second Tomcat de la même unité. Cependant, les deux avions américains ont rapidement dû faire face à 5 chasseurs MiG-29 ennemis, contre 2 annoncés au départ ! Son ailier, Hollywhood, est rapidement descendu (pilote et RIO s'éjectent), laissant Iceman et son RIO seuls contre 6 (un sixième MiG-29 étant arrivés sur zone entretemps). L'intervention du lieutenant Pete Mitchell "Maverick", catapulté en soutien de l'alerte sauvetage, permettra de sauver Iceman. Au total, Iceman sera touché deux fois mais pourra tout de même abattre 1 MiG-29, Maverick en abattant 3 autres, les deux restant rompant l'engagement.