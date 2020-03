Décès de Yannick Métairie, responsable de l’unité SAMU du groupe SAF hélicoptères

Le groupe SAF, fondé par Jean Capoulade, Roland Fraissinet et qui fête cette année ses 40 ans, a annoncé le décès Yannick Métairie, disparu le 19 mars 2020. Il était responsable de l’unité SAMU du groupe, mais sa connaissance de l’industrie allait bien au-delà de ce périmètre.

Passionné d’aéronautique et pilote privé, il avait notamment dirigé MBH de nombreuses années et a longtemps été VP des affaires sociales du Syndicat National des Exploitants d’Hélicoptères, le SNEH. Yannick Métairue était un professionnel expérimenté, exigeant, engagé et d’une grande humanité.