Dassault Aviation reprend les activités MRO et FBO de RUAG

Dassault Aviation continue ses investissements dans la MRO jets d'affaires. Après le rachat des ateliers d'ExecuJet et du groupe TAG Aviation en mars dernier, le constructeur vient d'acquérir les activités MRO de Ruag à Genève et Lugano. "Ruag, en tant que station-service agrée Falcon, est un partenaire de longue date de Dassault Aviation. Cette acquisition consolidera notre implantation à Genève et Lugano, et les activités FBO complèteront les services proposés par Dassault Aviation en Suisse", commente Eric Trappier, président de Dassault Aviation. Pour TAG Aviation, spécialisé dans "les produits Dassault et Bombardier", l'acquisition ne portait que sur les activités MRO européennes avec des stations-services venant ainsi renforcer le réseau déjà existant de Dassault Aviation.

ExecuJet apporte un réseau beaucoup plus conséquent avec une empreinte mondiale beaucoup plus importante avec notamment trois stations-service en Afrique, une à Dubaï, une à Kuala Lumpur et quatre en Australie/Nouvelle-Zélande. Des régions où Dassault Aviation ne dispose pas de stations-service. Interrogé sur d'autres acquisitions lors de la présentation des résultats 2018 de la société, Eric Trappier avait répondu : "Pourquoi pas". Il s'agit donc de Ruag. Cela fait un certain temps que Dassault Aviation travaille à une montée en puissance dans le secteur des services aux clients et de la MRO. La première étape a été de mettre en place le concept de "Falcon Response" d'intervention rapide auprès de clients confrontés à des pannes. "Falcon Response" compte désormais deux avions et 1395 heures de vol accumulées au cours de 191 missions. Avec un retour d'expérience positif au regard des résultats d'enquête menée auprès des clients. A ce "Samu" du jet d'affaires vient donc s'ajouter une stratégie industrielle dont le premier volet répond aussi à la satisfaction clients en ramenant "la maintenance des Falcon dans un réseau propriétaire afin d'en maîtriser la qualité et de gérer en direct la relation clients sur toute la durée de maintenance" des Dassault Falcon.

Le deuxième volet de cette stratégie industrielle est d'augmenter "la part de marché du groupe Dassault dans la maintenance Falcon" et pas seulement puisque TAG Aviation est aussi spécialisé dans les Bombardier tandis que Execujet a su "fidéliser une clientèle d'opérateurs d'avions d'affaires de différentes marques". Et la réalisation de deux volets passe par un réseau mondial de stations-service. D'autant qu'il s'agit de garder la maîtrise de la MRO de la flotte Falcon, 2300 avions dans le monde, tout en éliminant "le risque qu'un concurrent ne devienne le principal maître d'oeuvre de la maintenance de nos avions".