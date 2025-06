Dassault Aviation et Reliance Group vont fabriquer en Inde des Falcon 2000

Fabrication en Inde de Falcon 2000 LXS destinés au marché mondial

Dassault Aviation et Reliance Infrastructure Ltd, filiale de Reliance Aerostructure Limited (RAL), ont annoncé aujourd'hui au Salon du Bourget, la signature d'un accord pour la fabrication en Inde de Falcon 2000 LXS destinés au marché mondial. C'est la première fois que Dassault Aviation fabriquera des avions Falcon 2000 en dehors de la France, positionnant ainsi l'Inde comme un centre stratégique de l'aviation mondiale. Il s'agit d'un moment historique pour l'Inde, qui rejoint le club restreint des pays fabricants d’avions d'affaires de nouvelle génération, après les États-Unis, la France, le Canada et le Brésil.

DRAL, un centre d'excellence (CoE) pour la gamme Falcon

Pour Dassault Aviation, DRAL deviendra un centre d'excellence (CoE) pour la gamme Falcon, dont les Falcon 6X et Falcon 8X, le premier de ce type en dehors de la France. Ce partenariat représente une étape importante dans le développement des capacités de production aéronautique de l'Inde, tout en lui permettant de s'intégrer stratégiquement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'aviation. C'est la première fois dans l'histoire de Dassault Aviation que l'entreprise fabriquera des Falcon 2000 en dehors de la France. Dassault transférera également à DRAL l'assemblage de la section avant des Falcon 8X et Falcon 6X, ainsi que les ailes et l'assemblage complet du fuselage du Falcon 2000.

Une nouvelle chaîne d'assemblage final

Cette initiative historique fera de l'Inde un centre stratégique pour la fabrication d'avions d'affaires haut de gamme, soulignant ainsi l'importance croissante du pays dans l'écosystème aéronautique mondial. La nouvelle chaîne d'assemblage final répondra à la demande croissante en Inde et sur d'autres marchés internationaux.