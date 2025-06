Dans le numéro d'Air & Cosmos cette semaine SPECIAL LE BOURGET

La Lituanie choisit l'Embraer C-390

Le ministère de la Défense nationale de Lituanie a annoncé que l'Embraer C-390 Millennium avait été choisi comme avion de transport militaire de nouvelle génération pour le pays. Cette décision marque une étape importante dans le renforcement de la préparation opérationnelle et de l'interopérabilité de la Lituanie au sein des pays de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) et ouvre la voie au processus d'acquisition conformément aux procédures juridiques et à la législation nationales.