Czech Airlines prend à son tour de l'Airbus A321XLR

L'Airbus A321XLR compte désormais un 11e client. Il s'agit de la compagnie aérienne Czech Airlines qui a décidé de transformer trois A320neo en commande pour la version long-courrier de l'Airbus A321neo. L'A321XLR peut désormais revendiquer 247 ventes fermes depuis son lancement pendant le dernier Salon du Bourget. Czech Airlines, qui exploite déjà six Airbus A319 et un A330-300, mise sur l'A321XLR pour élargir son réseau long-courrier tout en jouant sur l'effet famille Airbus en terme de formation, exploitation et maintenance. L'Airbus A321XLR a une distance franchissable de 4 700 nm (8 600 km), soit 700 nm de plus que l'A321LR. Czech Airlines a choisi un aménagement bi-classe pour un total de 195 sièges et pourra relier Prague à New York ou Boston, jouant sur l'effet de capacité offerte avec son A330 selon la demande de trafic. Czech Airlines est aussi devenu un nouveau client des Airbus A220 avec une commande pour quatre A220-300 dont l'aménagement cabine sera configuré pour 149 passagers.