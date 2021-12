Cumul de commandes et d'accords pour Eve

Regroupement d'entreprises...

Eve Urban Air Mobility, société filiale d'Embraer, spécialisée dans le développement de solutions de mobilité aérienne urbaine de prochaine génération, a annoncé un accord définitif de regroupement d'entreprises avec Zanite Acquisition Corp. Après la transaction, Zanite changera de nom pour devenir Eve Holding, Inc. et sera cotée à la Bourse de New York sous les nouveaux symboles "EVEX" et "EVEXW". Embraer S.A., par le biais de sa filiale Embraer Aircraft Holding, Inc. restera un actionnaire majoritaire avec une participation d'environ 82 % dans Eve Holding après la clôture du regroupement d'entreprises.

... Et cinq accords majeurs pour Eve

Outre l'accord de regroupement d'entreprises avec Zanite, Eve annonce cinq accords, ainsi que d'autres commandes et partenariats stratégiques. BAE Systems et Embraer vont ainsi explorer des variantes de défense potentielles pour l'aéronef Eve ADAVe (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques ou eVTOL en anglais) tandis qu'Eve et SkyWest annoncent un partenariat pour développer le réseau des opérateurs régionaux avec une commande de 100 aeronefs ADAVe. Avec Azorra, Eve a signé un partenariat avec une commande de 200 ADAVe tandis qu'avec Republic Airways, Eve annonce un partenariat pour développer le réseau d'opérateurs régionaux du futur avec une commande de 200 aéronefs ADAVe.

...Soit 700 ADAVe au total

Par le passé, Eve et Halo ont annoncé le 1er juin 2021 un partenariat axé sur le développement de produits et services de mobilité aérienne urbaine (UAM) aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce partenariat comprend une commande de 200 ADAVe d’Eve. Les livraisons devraient commencer en 2026.