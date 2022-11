Croatia Airlines signe une commande ferme pour six avions A220

Les A220 remplace les avions de la génération précédente

Les A220 remplaceront les avions de la génération précédente dans la flotte de la compagnie, réduisant les coûts d'exploitation ainsi que l'efficacité environnementale et la compétitivité tout en offrant aux passagers un confort inégalé dans l'ensemble de sa flotte.

"La signature aujourd'hui d'un contrat pour l'achat d'avions Airbus de pointe est un moment très spécial pour nous tous chez Croatia Airlines. Elle marque le début d'une nouvelle période de l'aviation, une nouvelle période dans la vie de Croatia Airlines, une nouvelle période pour nos passagers, et une nouvelle période pour le tourisme et l'économie de la Croatie dans son ensemble ", a déclaré Jasmin Bajić, PDG et président du conseil de gestion de Croatia Airlines.

" Nous sommes ravis d'ajouter Croatia Airlines comme nouveau client A220. L'A220 est parfaitement adapté aux besoins aéronautiques de la Croatie, offrant une flexibilité et une efficacité opérationnelles permettant à sa compagnie aérienne de poursuivre son ambition de connectivité à la fois régionale et internationale sans faire de compromis sur aucun aspect, qu'il s'agisse du confort des passagers ou de l'économie du coût du voyage et du siège ", a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus.

A220: un avion écoresponsable

L'A220 est un design épuré et le seul avion construit spécialement pour le segment de marché des 100 à 150 sièges réunissant un aérodynamisme de pointe, des matériaux avancés et les moteurs GTF™ de dernière génération de Pratt & Whitney. L'A220 offre une empreinte sonore réduite de 50 %, une consommation de carburant par siège et des émissions de CO2 jusqu'à 25 % inférieures - par rapport aux appareils de la génération précédente, ainsi que des émissions de NOx environ 50 % inférieures aux normes de l'industrie. Airbus et Croatia Airlines entretiennent un partenariat de longue date qui a débuté il y a 25 ans, lorsque la compagnie aérienne est devenue pour la première fois un opérateur Airbus. Aujourd'hui, le transporteur croate exploite une flotte Airbus de sept monocouloirs de la famille A320 (cinq A319 et deux A320).

Plus de 230 A220 livrés à 16 compagnies aériennes

Avec actuellement plus de 230 A220 livrés à 16 compagnies aériennes opérant sur quatre continents, l'A220 est l'appareil optimal pour les liaisons régionales comme pour les longues distances et permettra à Croatia Airlines de contribuer davantage au développement du tourisme dans la région, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour dimensionner leurs opérations. À ce jour, plus de 70 millions de passagers ont profité de l'A220. La flotte vole actuellement sur plus de 800 routes et 325 destinations dans le monde entier. À la fin du mois d'octobre 2022, une trentaine de clients ont commandé plus de 780 avions A220 - confirmant ainsi sa percée sur le marché des petits monocouloirs.