Créneaux horaires : le seuil d'utilisation fixé à 75% pour la saison hiver 2022-2023

Le Parlement européen vient d'approuver la remontée à 75% du seuil d'utilisation des créneaux horaires pour la saison hiver 2022-2023 pour que les compagnies aériennes puissent en conserver l'usage. Ce seuil intermédiaire devrait permettre de revenir au seuil normal de 80% pour la saison été 2023. Rappelons qu'en période d'activité non perturbée selon la règle du "use it or loose it" (utilisez-le ou perdez-le), les compagnies aériennes doivent utiliser 80% de leur portefeuille de créneaux horaires pour pouvoir les conserver lors de la saison IATA suivante. Au tout début de la crise du Covid-19, certaines compagnies comme Lufthansa avaient du faire voler des avions à vide pour ne pas perdre ses créneaux horaires, avant que ces règles d'attribution et d'utilisation soient d'abord gelées de mars 2020 à mars 2021, puis réintroduites de manière adaptée et graduellement rétablie.

Divergence entre ACI Europe et l'IATA

Sur le rythme de retour à la normale, il y avait des avis divergents entre ACI Europe (la branche européenne du Conseil international des Aéroports) et l'IATA (Association internationale du transport aérien). ACI Europe souhaitait en effet retrouver la répartition normale 80/20 pour la saison hiver 2022-2023, alors que l'IATA souhaitait pour sa part une répartition à 70/30. Rappelons que le seuil d'utilisation des créneaux horaires était de 64% pour la période de la saison été 2022.

De nouvelles exceptions aux règles d'utilisation des slots

Dans le cadre des nouvelles règles de seuils d'utilisation des slots, le Parlement européen a aussi approuvé de nouvelles exceptions qui pourraient justifier une non utilisation des créneaux horaires : urgences épidémiologiques, catastrophes naturelles, et perturbations politiques à grande échelle qui pourraient avoir des effets perturbateurs sur le transport aérien. La Commission européenne est par ailleurs autorisée à baisser le seuil d'utilisation des créneaux horaires si le niveau d'activité du trafic aérien tombe en-dessous de 80%, comparativement à 2019, pendant deux semaines consécutives pour des raisons liées au Covid-19, à une autre urgence épidémiologique, ou à un effet direct de la Russie contre l'Ukraine.