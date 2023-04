Crash vol AF447 Rio-Paris : Airbus et Air France relaxés des charges d'homicides involontaires

Crash du vol AF447 Rio-Paris : une relaxe logique

Le constructeur Airbus et la compagnie aérienne Air France, poursuivis pour homicides involontaires après le crash en 2009 du vol AF447 Rio-Paris qui a fait 228 morts, ont été relaxés ce lundi à Paris. Près de quatorze ans après la catastrophe, le tribunal correctionnel de Paris a mis hors de cause les deux entreprises, jugeant que, si des «fautes» avaient été commises, «aucun lien de causalité certain» avec l'accident n'avait «pu être démontré». Dans la nuit du 1er juin 2009, l'Airbus A330 du vol AF447 entre Rio de Janeiro et Paris s'était abîmé au milieu de l'Atlantique, entraînant la mort des 216 passagers et des 12 membres d'équipage. La justice française avait dans un premier temps prononcé un non-lieu dans cette affaire en 2019 mais cette décision avait été invalidée deux ans plus tard en appel, ouvrant la voie à la tenue d'un procès en correctionnelle pour "homicides involontaires", malgré des recours en cassation d'Air France et d'Airbus, jugés irrecevables en août 2022.

Une enquête technique du BEA qui avait clairement établi les responsabilités

La décision du tribunal correctionnel ne peut surprendre même si elle a le souci de ménager les parties civiles. L'enquête technique menée par le BEA avait clairement établi les responsabilités et répondait aux accusations dans l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui estimait que Air France s'était abstenue de «‰mettre en oeuvre une formation adaptée et l'information des équipages qui s'imposait «‰face des indications de vitesse erronées suite au givrage des sondes Pitot, ce qui a empêché les pilotes de réagir comme il le fallait ». Pour Airbus, il s'agissait d'avoir «‰sous-estimé la gravité des défaillances des sondes anémométriques équipant l'aéronef A330, en ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour informer d'urgence les équipages des sociétés exploitantes et contribuer à les former e fficacement ».

Historique des sondes Pitot sur Airbus A330

L'enjeu du procès qui s'est ouvert le 10 octobre 2022 était donc de déterminer si l'équipage avait été informé de ce type de situation et surtout formé à répondre à ce type de situation. L'historique des sondes Pitot sur Airbus A330 réalisé par le BEA avait là aussi clairement démontré que Airbus et Air France s'étaient attaqué au problème, non sans quelques tâtonnements, à partir de septembre 2007, et cherché à prendre des mesures correctives puisque parallèlement aux échanges entre Airbus et Air France et à la mise en place du module d’entraînement sur A330 avec exercice « vol avec IAS douteuse » depuis le 1er avril 2008, l’information sur les incidents associés à des incohérences de vitesse indiquées était diffusée au sein des équipages

techniques d’Air France. « Quatre ASR relatifs à ces incidents sont publiés au cours de cette période dans plusieurs numéros de la revue « Sûrvol» diffusée à tous les PNT. Le 6 novembre 2008, une information sur les anomalies anémométriques survenues en croisière sur la flotte A330/A340 est diffusée chez Air France aux pilotes du secteur. Le document « info OSV » indique que six événements de ce type ont été signalés par des comptes-rendus d’équipage", indiquait le rapport du BEA.